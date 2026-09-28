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Khaled Mahmoud
Traducido por

Notas de los jugadores de Italia vs Turquía: Francesco Esposito brilla mientras una Italia letal domina en Bursa

Italia
Turquía
Turquía vs Italia
UEFA Nations League A

Italia reavivó su campaña en la Nations League con una contundente victoria por 4-1 sobre Turquía, impulsada por una brillante actuación en la primera parte. Francesco Esposito y Michael Kayode fueron los protagonistas de una lección táctica que dejó a los anfitriones persiguiendo sombras.

Italia desmanteló tácticamente a Turquía en Bursa, al imponerse por 4-1 en una victoria que restablece sus credenciales en la Liga A de la UEFA Nations League. La Azzurra fue devastadoramente eficaz en el primer periodo y dejó prácticamente sentenciado el encuentro como espectáculo en la primera media hora. Un gol de Alessandro Bastoni en el minuto nueve marcó el tono del partido, antes de que Davide Frattesi y Michael Kayode aprovecharan errores defensivos para establecer el 3-0 al descanso.

Aunque Turquía amenazó con reaccionar cuando Baris Yilmaz marcó poco después de la reanudación, Italia mantuvo la calma bajo presión. Francesco Esposito devolvió la ventaja de tres goles en el minuto 50, culminando una actuación marcada por una presión de alta intensidad y verticalidad. Con 20 intercepciones y ocho remates a puerta, el equipo de Roberto Mancini mostró un nivel de control territorial y disciplina defensiva que los locales simplemente no pudieron igualar a lo largo de los 90 minutos.

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    Portero y defensa

    Gianluigi Donnarumma - 7/10

    El capitán fue en gran medida un espectador durante buena parte de la primera mitad, pero se mantuvo atento cuando fue requerido. Aunque pudo hacer poco ante la potente definición de Yilmaz en el minuto 47, dominó bien su área, firmó dos paradas y se aseguró de que la defensa se mantuviera organizada durante los breves momentos de presión de Turquía en la segunda parte.

    Alessandro Bastoni - 8/10

    Bastoni mostró su élite capacidad para sacar el balón jugado, incorporándose con frecuencia al centro del campo para romper líneas. Abrió el marcador en el minuto 9 con un remate bien medido y dominó por alto durante todo el partido. Su posicionamiento fue vital para que Italia firmara 15 despejes y repeliera los ataques directos de los anfitriones.

    Michael Kayode - 9/10

    Actuación dinámica del lateral, que fue influyente en ambas áreas. Kayode dio la asistencia del gol de Frattesi en el minuto 22 antes de convertirse él mismo en goleador solo cinco minutos después. Su energía por la banda fue incansable y contribuyó de forma significativa al juego de transición de Italia.

    Giorgio Scalvini - 7/10

    El joven central complementó a Bastoni a la perfección, aportando una sólida presencia física. Fue especialmente eficaz en la fase de intercepciones, ayudando a Italia a recuperar la posesión 20 veces. Al margen de un momentáneo fallo de comunicación en el gol de Turquía, estuvo impecable en la distribución.

    Matteo Ruggeri - 7/10

    Ruggeri aportó una amplitud esencial por la izquierda, equilibrando el posicionamiento agresivo de Kayode en el lado opuesto. Se centró en sus tareas defensivas, neutralizando durante largos periodos la amenaza de Arda Guler y asegurando que Italia mantuviera una estructura compacta cuando no tenía la posesión.

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    Centrocampista

    Sandro Tonali - 8/10

    Tonali fue el corazón del centro del campo italiano, marcando el ritmo con precisión. Firmó una asistencia vital para el gol de Esposito en el minuto 50 y fue clave en la sala de máquinas. Su despliegue quedó reflejado en su trabajo defensivo, acosando constantemente a los creadores de juego turcos.

    Davide Frattesi - 8/10

    Siguiendo con su costumbre de ver puerta desde el centro del campo, Frattesi marcó el segundo de Italia en el minuto 22 con una definición clínica. Sus llegadas tardías al área provocaron constantes quebraderos de cabeza a la zaga turca hasta su sustitución en el minuto 82.

    Nicolo Fagioli - 7/10

    Fagioli actuó como el pegamento en la medular, manteniendo el balón en movimiento con intercambios cortos y rápidos. Aunque fue menos espectacular que sus compañeros del centro del campo, su disciplina táctica permitió a Tonali y Frattesi tener más libertad para incorporarse al ataque. Fue sustituido por Romano en el minuto 76.

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    Ataque

    Francesco Esposito - 9/10

    El jugador más destacado en el último tercio. Esposito dio la asistencia en el gol de Kayode en el minuto 27 y también vio puerta en el 50 para acabar con cualquier esperanza turca de remontada. Su movimiento sin balón fue una lección magistral a la hora de explotar los espacios.

    Giacomo Raspadori - 6/10

    A Raspadori le costó ejercer el mismo nivel de influencia que sus compañeros de ataque. Funcionó bien como jugador de enlace, pero no logró poner a prueba de verdad al portero antes de ser sustituido por Cambiaghi al descanso, mientras Mancini buscaba un perfil táctico diferente.

    Sebastiano Esposito - 7/10

    Ocupando a los defensas turcos con su físico y su inteligente juego de espaldas, generó la amenaza necesaria para abrir líneas de pase a los centrocampistas que llegaban desde atrás. Trabajó sin descanso durante 63 minutos antes de ser sustituido por Doumbia.

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    Suplentes y entrenador

    Nicolo Cambiaghi - 6/10

    Entró al descanso por Raspadori. Aportó piernas frescas y energía en la banda, estirando a la defensa turca durante las fases de transición de la segunda parte.

    Idrissa Doumbia - 6/10

    Entró en el minuto 63 para aportar más solidez al centro del campo. Ayudó a Italia a recuperar el control de las zonas centrales después de que el gol de Turkiye hubiera cambiado brevemente la dinámica del partido.

    Antonio Romano - 6/10

    Sustituyó a Fagioli para los últimos 14 minutos. No se complicó y ayudó a amarrar el resultado con una retención de balón propia de un profesional.

    Gianluca Scamacca - 6/10

    Entró tarde por Francesco Esposito. Aprovechó su envergadura para ganar varios duelos aéreos y actuó como referencia en los minutos finales.

    Giovanni Di Lorenzo - N/A

    Una sustitución táctica tardía por Frattesi en el minuto 82 para reforzar el flanco derecho.

    Roberto Mancini - 9/10

    Un triunfo táctico para el entrenador. Su decisión de emplear un sistema de presión alta pilló por sorpresa a Turkiye, y el equilibrio de su trío en el centro del campo fue la base de la victoria. El momento de sus cambios garantizó que Italia nunca perdiera su solidez estructural pese al ambiente hostil.

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