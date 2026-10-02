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FBL-EUR-NATIONS-FRA-ITAAFP
Khaled Mahmoud
Traducido por

Notas de los jugadores de Italia contra Francia: Alessandro Bastoni lidera la desafiante remontada de Italia en París

Francia
Italia
UEFA Nations League A
Francia vs Italia

Italia logró un trabajado empate 1-1 ante Francia en el Stade de France, después de remontar tras el gol inicial de Michael Olise. Una actuación imponente de Alessandro Bastoni permitió a Italia marcharse con un punto después de que el defensa igualara el marcador.

Italia ofreció una actuación de gran disciplina táctica para asegurar un empate 1-1 contra Francia en la UEFA Nations League. En un partido definido por el control territorial frente a la eficacia de cara a portería, el equipo de Roberto Mancini resistió el vendaval del inicio de la segunda parte, cuando Olise abrió el marcador en el minuto 55. Pese a tener menos el balón, ya que terminó con solo un 35 % de posesión, la Azzurra se mantuvo sólida en su estructura y limitó durante gran parte de la primera mitad a un ataque francés repleto de estrellas a ocasiones de poco peligro.

El punto de inflexión llegó en el minuto 68, cuando Bastoni se incorporó al ataque para empatar, premiando la persistencia de Italia. El partido se fue volviendo cada vez más bronco con el paso de los minutos, y Francia acabó con diez jugadores después de la segunda tarjeta amarilla de Dayot Upamecano en los instantes finales. Aunque Italia no pudo encontrar el gol de la victoria ante unos anfitriones en inferioridad numérica, la batalla de goles esperados (xG), 1,56 a 1,15 a favor de los italianos, sugiere que fue el equipo más peligroso pese al dominio francés del balón.

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    Portero y defensa

    Gianluigi Donnarumma - 7/10

    El capitán fue una presencia tranquilizadora de principio a fin, con un total de siete paradas para mantener a Italia en el partido. Aunque poco pudo hacer para evitar el gol de Olise en el minuto 55, su colocación y su seguridad con el balón fueron impecables mientras Francia probaba su portería con 18 remates en total.

    Alessandro Bastoni - 8/10

    Una actuación de auténtico protagonista del jugador del Inter. No solo marcó el vital gol del empate en el minuto 68, sino que también lideró la línea defensiva con 18 despejes y 9 intercepciones. Vio una tarjeta amarilla en el tiempo añadido, pero su impacto general fue innegable.

    Riccardo Calafiori - 7/10

    Calafiori destacó en su progresivo rol defensivo, incorporándose con frecuencia al centro del campo para cortar las transiciones de Francia. Formó parte de una zaga que se mantuvo firme bajo una presión intensa, ayudando a Italia a conservar su estructura cuando Francia controló el 65 % de la posesión.

    Michael Kayode - 6/10

    Encargado de contener el peligroso costado izquierdo de Francia, Kayode vivió una noche complicada en defensa, pero mostró una gran energía. Contribuyó a los 18 despejes del conjunto italiano antes de que el partido se abriera en los compases finales.

    Giorgio Scalvini - 7/10

    Scalvini mostró una madurez impropia de su edad, aportando una excelente cobertura aérea y una gran lectura del juego. Su presencia permitió a Bastoni tener más libertad para sumarse al ataque, lo que acabó desembocando en el gol del empate.

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    Centrocampista

    Sandro Tonali - 6/10

    Tonali fue eficaz en un partido en el que Italia pasó gran parte del tiempo persiguiendo el balón. Se centró en mantener el equilibrio defensivo antes de ser sustituido en el minuto 62, cuando Mancini buscó refrescar la energía en la zona ancha.

    Davide Frattesi - 6/10

    Frattesi tuvo dificultades para imponer su habitual influencia goleadora desde el centro del campo debido al bloque bajo de Italia, pero su despliegue fue esencial. Recorrió mucho terreno para presionar a los creadores de juego franceses antes de ser sustituido en el minuto 80.

    Nicolo Fagioli - 5/10

    Fue una noche difícil para Fagioli, que tuvo problemas para marcar el ritmo ante un físico trío francés. Vio la amarilla en el minuto 54, apenas unos instantes antes de que Francia se adelantara, y finalmente fue reemplazado en el último minuto del tiempo reglamentario.

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    Ataque

    Francesco Esposito - 6/10

    Esposito trabajó incansablemente en un papel ingrato, a menudo aislado como única vía de salida. No logró registrar ningún disparo a puerta antes de ser sustituido por Barella poco después de la hora de juego, cuando Italia cambió su dibujo táctico.

    Salvatore Esposito - 6/10

    Al igual que su tocayo, Salvatore tuvo dificultades para recibir balones. Contribuyó al esfuerzo defensivo, presionando desde arriba hasta su sustitución en el minuto 80, cuando Italia buscaba remontar el partido.

    Moise Kean - 6/10

    Kean aprovechó su físico para aguantar el balón y dar un respiro constante a la defensa, aunque le faltó una ocasión clara de gol. Completó un exigente trabajo durante los 90 minutos ante Upamecano y Kalulu, manteniendo una batalla constante contra la zaga francesa.

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    Suplentes y entrenador

    Nicolò Barella - 7/10

    Entró en el minuto 62 y mejoró de inmediato la capacidad de Italia para conservar el balón. Su entrada coincidió con el mejor momento de Italia en el partido y con el gol del empate.

    Antonio Vergara - 5/10

    Entró en el minuto 62, pero a Vergara le costó coger el ritmo del partido. Vio la tarjeta amarilla en el minuto 82 y le resultó difícil influir en las transiciones ofensivas.

    Daniel Maldini - 6/10

    Entró para los últimos 10 minutos más el tiempo añadido. Aportó piernas frescas y ayudó a Italia a mantener el balón en el último tercio tras la tarjeta roja de Francia.

    Idrissa Doumbia - 6/10

    Entró tarde, en el minuto 80, para apuntalar el centro del campo. Cumplió bien con sus labores defensivas mientras Italia amarraba el empate.

    Gianluca Scamacca - N/D

    Saltó al campo en el minuto 90. Tuvo muy poco tiempo para generar un impacto significativo.

    Roberto Mancini - 7/10

    El planteamiento táctico de Mancini fue pragmático, reconociendo la superior profundidad de Francia. Su decisión de dar entrada a Barella poco después de quedarse por detrás en el marcador fue un acierto total que cambió la dinámica y llevó al empate.

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