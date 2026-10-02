Notas de los jugadores de Italia contra Francia: Alessandro Bastoni lidera la desafiante remontada de Italia en París

Gianluigi Donnarumma - 7/10

El capitán fue una presencia tranquilizadora de principio a fin, con un total de siete paradas para mantener a Italia en el partido. Aunque poco pudo hacer para evitar el gol de Olise en el minuto 55, su colocación y su seguridad con el balón fueron impecables mientras Francia probaba su portería con 18 remates en total.

Alessandro Bastoni - 8/10

Una actuación de auténtico protagonista del jugador del Inter. No solo marcó el vital gol del empate en el minuto 68, sino que también lideró la línea defensiva con 18 despejes y 9 intercepciones. Vio una tarjeta amarilla en el tiempo añadido, pero su impacto general fue innegable.

Riccardo Calafiori - 7/10

Calafiori destacó en su progresivo rol defensivo, incorporándose con frecuencia al centro del campo para cortar las transiciones de Francia. Formó parte de una zaga que se mantuvo firme bajo una presión intensa, ayudando a Italia a conservar su estructura cuando Francia controló el 65 % de la posesión.

Michael Kayode - 6/10

Encargado de contener el peligroso costado izquierdo de Francia, Kayode vivió una noche complicada en defensa, pero mostró una gran energía. Contribuyó a los 18 despejes del conjunto italiano antes de que el partido se abriera en los compases finales.

Giorgio Scalvini - 7/10

Scalvini mostró una madurez impropia de su edad, aportando una excelente cobertura aérea y una gran lectura del juego. Su presencia permitió a Bastoni tener más libertad para sumarse al ataque, lo que acabó desembocando en el gol del empate.