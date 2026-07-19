Además, le dio a Thomas Tuchel la oportunidad de poner a prueba a casi toda su plantilla. Recordemos que fue una convocatoria polémica, diseñada para un estilo de juego concreto, y que se quedaron fuera jugadores como Phil Foden, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold.

Los que viajaron a Norteamérica mostraron un rendimiento irregular: Inglaterra llegó a semifinales, pero su juego no convenció.

Jude Bellingham brilló, Declan Rice y Elliot Anderson tuvieron sus momentos, y Harry Kane luchó por la Bota de Oro, pero entre medias hubo muchas actuaciones mediocres.

Por eso, GOAL los ha valorado y clasificado a todos.