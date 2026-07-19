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England player ratings WCGetty
Thomas Hindle

Traducido por

Notas de los jugadores de Inglaterra en el Mundial 2026: Jude Bellingham lidera el ataque, y los Tres Leones vuelven a casa tras quedar terceros

Opinion
Inglaterra
World Cup
J. Bellingham
H. Kane
D. Rice
A. Gordon
E. Anderson

Inglaterra rescató algo de brillo en el Mundial. La emocionante victoria 6-4 sobre Francia en el partido por el bronce del sábado no borró la derrota en semis contra Argentina tres días antes, pero al menos le permitió salvar las apariencias.

Además, le dio a Thomas Tuchel la oportunidad de poner a prueba a casi toda su plantilla. Recordemos que fue una convocatoria polémica, diseñada para un estilo de juego concreto, y que se quedaron fuera jugadores como Phil Foden, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold.

Los que viajaron a Norteamérica mostraron un rendimiento irregular: Inglaterra llegó a semifinales, pero su juego no convenció.

Jude Bellingham brilló, Declan Rice y Elliot Anderson tuvieron sus momentos, y Harry Kane luchó por la Bota de Oro, pero entre medias hubo muchas actuaciones mediocres.

Por eso, GOAL los ha valorado y clasificado a todos.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Kobbie Mainoo (N/A)

    ¿Cuántos partidos se perdió Mainoo para no llegar a disputar ni siquiera un par de minutos desde el banquillo? El centrocampista del Manchester United no llegó a pisar el terreno de juego en todo este verano, ya que una lesión de espalda que sufrió el día antes del partido contra Francia le impidió incluso disputar el partido por la medalla de bronce.

    • Anuncios
  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    25James Trafford (N/A)

    Trafford no jugó ni un minuto como tercer portero. Ya tendrá su oportunidad, sobre todo por la edad de Jordan Pickford. Que lo vea como una valiosa experiencia de aprendizaje.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Trevoh Chalobah (N/A)

    Convocado en vísperas del torneo tras la lesión de Tino Livramento, la única participación de Chalobah fue como suplente en el tiempo de descuento contra Francia, donde se mostró un poco inseguro en su debut en el torneo.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Jordan Henderson (N/A)

    Jugó seis minutos ante Panamá y se convirtió en el primer inglés en disputar siete grandes torneos. Luego, en el Azteca, recibió una amarilla y se fracturó el brazo, pese a no jugar contra México. Se quedó para ayudar con la armonía del grupo.

  • QuansahGetty

    22Jarell Quansah (3/10)

    Jugó bien hasta que se lesionó contra Panamá, casi cuesta el partido ante México por expulsión y Mbappé lo superó con Francia. Un Mundial para olvidar para Quansah, quien sufrió al actuar como lateral derecho.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Ollie Watkins (4/10)

    Tras su gran actuación en la semifinal de la Euro 2024, Watkins seguramente habría querido jugar más de los 51 minutos que disputó como suplente contra Panamá y Francia. Contra los franceses también rindió bien.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ivan Toney (4/10)

    Toney fue convocado al torneo sobre todo como especialista en penaltis; se esperaba que jugara solo en situaciones de emergencia. Así ocurrió: el delantero del Al-Ahli entró en el descuento ante Argentina sin éxito y luego fue titular contra Francia.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Dean Henderson (5/10)

    Es una pena que Henderson encajara cuatro goles en su única participación en un Mundial, sobre todo porque poco pudo hacer para evitarlos. Aun así, realizó un par de buenas paradas.

  • Marcus Rashford England 2026Getty

    18Marcus Rashford (5/10)

    Tuchel elogió a Rashford por su «decisión» tras marcar un bello cuarto gol ante Croacia en el debut, pero luego no volvió a ese nivel. Fue titular contra Panamá y la República Democrática del Congo; sustituido a la hora contra estos últimos, no jugó más hasta el descuento frente a Argentina. Cerró el torneo con una asistencia ante Francia.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Noni Madueke (5/10)

    Aunque llegó como suplente de Bukayo Saka en la banda derecha, Madueke fue titular en cuatro partidos por las lesiones de sus compañeros del Arsenal. Empezó bien ante Croacia, pero no mantuvo ese nivel. No volvió a jugar tras ser sustituido en el descanso contra Noruega.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Eberechi Eze (5/10)

    Eze disputó cuatro partidos como suplente antes de ser titular en el partido por la medalla de bronce, en el que dio una asistencia. Tuvo un par de momentos destacados a lo largo del torneo, pero no logró aportar en el último tercio del campo como le hubiera gustado a Tuchel.

  • 부카요 사카 (Bukayo Saka)Getty Images

    15Bukayo Saka (6/10)

    Saka llegó lesionado al torneo y se le protegió hasta la final de consolación, donde marcó un hat-trick ante Francia. También dio una asistencia en el primer gol contra México y brilló frente a Noruega, pero este verano fue discreto para el extremo del Arsenal.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14John Stones (6/10)

    Stones comenzó mal contra Croacia, pero mejoró a medida que avanzaba el torneo y recuperó la titularidad. Era de esperar de un jugador que no ha tenido continuidad en casi 18 meses. A sus 32 años, este podría ser su último torneo.

  • Ezri KonsaGetty

    13Ezri Konsa (6/10)

    Konsa brilló a ratos, sobre todo como lateral derecho. Pero su mal marcaje costó caro a Inglaterra ante Argentina, y se libró de un penalti por una fea entrada a Ghana. Marcó un gol en el Mundial contra Francia.

  • Reece James England 2026Getty Images

    12Reece James (6/10)

    Cuando estaba en forma, mostró buen nivel e incluso brilló en el centro del campo. Sin embargo, una lesión previsible en el tendón de la corva le hizo perderse varios partidos y le amargó la temporada. Tiene el nivel para ser el titular de Inglaterra en el lateral derecho, pero la resistencia de sus piernas es otra cuestión.

  • Dan Burn England 2026Getty

    11Dan Burn (6/10)

    ¿Burn titular con Inglaterra? Ni pensarlo. Pero como torre en el área fue un espectáculo y funcionó de lujo contra México y Noruega. Disfrutemos, pero que sea solo de vez en cuando.

  • Nico O'ReillyGetty

    10Nico O'Reilly (6/10)

    O'Reilly es muy talentoso, pero en momentos clave dejó demasiado espacio a su espalda en defensa, lo que quizá explica su suplencia en la semifinal contra Argentina. Fue una pena que no marcara tras estrellar el balón en el poste en varias ocasiones, aunque al menos demostró su capacidad ofensiva.

  • Jordan PickfordGetty

    9Jordan Pickford (6/10)

    Las hazañas de Pickford en el Azteca nunca se olvidarán, al igual que un par de buenas paradas ante Noruega, aunque llegaron tras un centro-disparo que nunca debería haber entrado. También hubo momentos en los que podría haberlo hecho mejor, sobre todo en el gol del empate de Argentina en la semifinal.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Morgan Rogers (6/10)

    Tuchel había sugerido que Rogers podría ser titular en lugar de Bellingham, pero finalmente no ocurrió. Aun así, el técnico le encontró un rol: ingresó como «8» ante Noruega, dio una asistencia como extremo derecho contra Argentina y brilló en el partido por el tercer puesto.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Marc Guehi (7/10)

    Resulta incomprensible que Guehi no fuera titular en el primer partido. Es, con diferencia, el mejor defensa central de Inglaterra. Aunque aquí no haya dado lo mejor de sí mismo, ha hecho lo suficiente para seguir en el equipo. Además, jugar a un nivel más alto con el Manchester City sin duda le ayudará a seguir mejorando.

  • Elliot AndersonGetty

    6Elliot Anderson (7/10)

    Anderson tardó en brillar en este torneo, pero respondió en los momentos clave. Hay suficientes indicios para creer que el trío Rice-Anderson-Bellingham funcionará al menos hasta 2030.

  • Declan Rice England 2026 World CupGetty

    5Declan Rice (7/10)

    Rice es un centrocampista excelente en la recuperación de balones y, cuando tiene espacio para avanzar, puede ser de élite. Sin embargo, su pase es limitado, e Inglaterra necesitaba a alguien que arriesgara más en el último tercio. Un gol precioso y una asistencia característica contra Francia demostraron su calidad, y es indudable que Inglaterra lo pasó mal en los partidos en los que se vio limitado por lesiones y enfermedades.

  • Harry KaneGetty Images

    4Harry Kane (7/10)

    Kane partió como candidato al Zapato de Oro y rescató a Inglaterra ante la República Democrática del Congo en dieciseisavos. Sin embargo, su limitada velocidad se notó contra Argentina. Marcó seis goles, cifra aceptable, pero persisten dudas de cara a la Euro 2028.

  • Djed SpenceGetty Images

    3Djed Spence (8/10)

    Aunque su convocatoria fue una sorpresa, Spence impresionó cuando jugó y fue el mejor de Inglaterra ante Francia y Argentina, tras sus sólidas actuaciones contra México y Noruega. Su tackle ante Argentina pasará a la historia, más allá del resultado. Se merece muchos elogios y la oportunidad de luchar por un puesto de titular fijo de cara a la Eurocopa.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Anthony Gordon (8/10)

    Gordon empezó como extremo izquierdo titular, perdió el puesto ante Rashford contra Panamá y Congo, pero dos asistencias ante este último lo devolvieron al once. Brilló ante México, asistió contra Noruega y marcó su primer gol en una hora sobresaliente frente a Argentina. Su despliegue físico y su inteligencia en el último tercio confirmaron por qué el Barcelona pagó tanto por él.

  • Jude BellinghamGetty Images

    1Jude Bellingham (10/10)

    ¡Qué absurdos parecen ahora los debates sobre su puesto en el once inicial! Bellingham fue, con diferencia, el mejor jugador de Inglaterra en el torneo y habría sido candidato al Balón de Oro si los Tres Leones hubieran llegado a la final, tras marcar siete goles, incluidos dos dobletes decisivos contra México y Noruega en la fase eliminatoria. Con solo 23 años, Inglaterra cuenta con uno de los mejores centrocampistas del mundo.