James Trafford - 5/10

Trafford tuvo una noche complicada, superado pronto por Yamal y sin lograr mandar con eficacia en su área durante la reacción de España en la segunda parte. Aunque hizo dos paradas, por momentos transmitió inseguridad ante la línea ofensiva de alta presión de España y poco pudo hacer ante la precisión del gol de la victoria de Oyarzabal.

Ezri Konsa - 6/10

Konsa estuvo relativamente sólido en el lateral derecho, manejando bien sus duelos ante Nico Williams en la primera parte. Contribuyó a la estructura defensiva de Inglaterra, pero, como el resto de la zaga, se vio exigido cuando España aumentó el ritmo y la amplitud de sus ataques tras el descanso.

Jarell Quansah - 5/10

Una noche exigente para el joven defensa. Quansah mostró aplomo con el balón, pero sufrió con los movimientos de los delanteros rotatorios de España. Terminó el partido con un número decente de despejes, pero le faltó el posicionamiento de élite necesario para neutralizar el empate de Baena.

Marc Guehi - 4/10

Una actuación impropia de su nivel por parte de Guehi, cuyo error inicial allanó el camino para que Yamal marcara en apenas dos minutos. Le costó recuperar la compostura, vio una tarjeta amarilla en el minuto 69 y fue sustituido en los compases finales mientras Inglaterra iba en busca del partido.

Nic O'Reilly - 7/10

Un foco de peligro por la banda izquierda, O'Reilly impresionó por su intención ofensiva y su excelente visión, dando la asistencia del gol de Harry Kane en el minuto 40. También mostró su versatilidad y su aplomo en el lateral izquierdo durante todo el encuentro, completando los 90 minutos y respondiendo al reto de medirse a Lamine Yamal.