La campaña de Inglaterra en la Liga de Naciones de la UEFA comenzó con una derrota por 3-2 ante España en Wembley, en un partido tácticamente apasionante pero, en última instancia, decepcionante. Inglaterra se vio por detrás en el marcador a los dos minutos, cuando Lamine Yamal aprovechó con gran eficacia los errores defensivos. Sin embargo, el equipo de Thomas Tuchel mostró una resiliencia impresionante y le dio la vuelta al partido con un doble golpe en cuatro minutos. Gordon empató en el minuto 36 antes de que Kane aprovechara una asistencia de Nic O'Reilly para dar a Inglaterra una ventaja de 2-1 de cara al descanso.
La segunda parte estuvo marcada por el mayor control de España de los medios espacios. Alex Baena igualó el marcador en la hora de juego antes de que Mikel Oyarzabal, una pesadilla habitual para Inglaterra, asegurara la victoria en el minuto 74. Aunque Inglaterra tuvo un 47 % de posesión y generó importantes oportunidades al contraataque, un extraño incidente en un penalti con Kane como protagonista y un reajuste defensivo tardío impidieron que rescatara un punto en este duelo de alto voltaje.