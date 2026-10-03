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Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traducido por

Notas de los jugadores de Inglaterra contra Croacia: exhibición magistral de Jude Bellingham y doblete de Harry Kane para impulsar una impresionante goleada por 7-0

Inglaterra
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Croacia
Croacia vs Inglaterra
UEFA Nations League A
H. Kane
J. Bellingham
T. Tuchel
B. Saka

Inglaterra dio una lección táctica en Rijeka y desmanteló a Croacia por 7-0 en un duelo unilateral de la UEFA Nations League. Harry Kane y Bukayo Saka firmaron sendos dobletes, mientras el equipo de Thomas Tuchel impuso un dominio total.

Inglaterra firmó una exhibición impresionante de pegada y superioridad táctica para humillar a Croacia por 0-7 en el Stadion Rujevica. El combinado inglés impuso su dominio desde el principio y se marchó al descanso con una ventaja de 0-4.

El equipo de Thomas Tuchel explotó los espacios con una precisión quirúrgica, aprovechando transiciones rápidas y una mayor calidad individual para dejar completamente en estado de shock al conjunto local. La victoria supone toda una declaración de intenciones en la Nations League y muestra un nivel de fluidez ofensiva que rara vez se ve a este nivel.

La segunda parte no dio tregua a los anfitriones, ya que Inglaterra añadió tres goles más para completar la goleada. La batalla de los goles esperados (xG) contó la historia de la noche, con Inglaterra acumulando unos enormes 6,12 xG frente a los 1,24 de Croacia.

Con un 64 % de posesión y 10 disparos a puerta, el conjunto visitante fue implacable. La estructura táctica permitió brillar a los jugadores creativos, mientras que la línea defensiva se mantuvo disciplinada para conservar la portería a cero pese a los intentos finales de Croacia por lograr el gol del honor.

  • FBL-EUR-NATIONS-CRO-ENGAFP

    Portería y defensa

    Jordan Pickford - 7/10

    Una noche relativamente tranquila para el guardameta del Everton, que solo tuvo que realizar una parada en todo el partido. Su distribución fue fiable y ayudó a Inglaterra a salir jugando desde atrás, con un total de 746 pases completados por el equipo. Mantuvo la concentración durante los breves momentos de presión de Croacia para asegurar la portería a cero.

    Jarell Quansah - 8/10

    El joven defensor mostró una madurez impropia de su edad y dio la asistencia del gol de Anthony Gordon en el minuto 39. En defensa, formó parte de una unidad que limitó a Croacia a un solo disparo a puerta, contribuyendo a los despejes realizados por Inglaterra.

    Ezri Konsa - 7/10

    Konsa fue una presencia serena en el corazón de la defensa. Gestionó con eficacia la amenaza de Petar Musa y fue clave para que Inglaterra se impusiera en sus duelos individuales, con el equipo ganando dos tercios de sus disputas aéreas.

    Marc Guehi - 8/10

    Guehi sigue pareciendo un fijo en esta línea defensiva. Su posicionamiento fue ejemplar y a menudo interceptó el juego antes de que Croacia pudiera entrar en el último tercio. Disputó los 90 minutos completos y fue crucial para mantener la línea defensiva adelantada que exigía Tuchel.

    Lewis Hall - 7/10

    Hall dio una excelente amplitud por la banda izquierda antes de ser sustituido en el minuto 79. Equilibró bien sus tareas defensivas ante Perisic y, al mismo tiempo, ofreció una vía de salida en ataque durante los numerosos contraataques de Inglaterra.

  • Centrocampo

    Alex Scott - 7/10

    Actuando en un disciplinado papel en el centro del campo, Scott ayudó a Inglaterra a dominar las zonas centrales. Aportó la protección necesaria a la defensa, permitiendo que los atacantes más adelantados brillaran antes de ser sustituido en el minuto 69.

    Elliot Anderson - 8/10

    Actuación muy trabajada de Anderson. Dio una asistencia vital para el segundo gol de Harry Kane en el minuto 53, mostrando su visión y su capacidad para rendir en espacios reducidos antes de ser sustituido en los últimos compases del partido.

    Jude Bellingham - 9/10

    Actuación de virtuoso de la estrella del Real Madrid. Bellingham marcó un gran gol en el minuto 21 y luego se convirtió en asistente con tres pases de gol, al preparar el primero de Kane, el segundo de Saka y el tanto final de Morgan Rogers. Su capacidad para romper líneas conduciendo el balón fue el motor del éxito de Inglaterra.

  • Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport

    Ataque

    Bukayo Saka - 9/10

    Saka fue imparable en la banda derecha y marcó dos goles, en los minutos 45 y 68. Su verticalidad y su eficacia de cara a portería fueron señas de identidad del peligro ofensivo de Inglaterra, estirando constantemente la defensa croata.

    Anthony Gordon - 8/10

    Gordon abrió su cuenta en el minuto 39 tras una asistencia de Quansah. Su velocidad al contragolpe contribuyó a los 10 contraataques registrados por Inglaterra, y fue una amenaza constante para Josip Stanisic.

    Harry Kane - 9/10

    El capitán lideró con el ejemplo con un doblete implacable. Abrió el marcador en el minuto 8 y añadió el segundo poco después del descanso, en el 53. Más allá de sus goles, su juego de espaldas fue esencial, e incluso dio la asistencia del segundo tanto de Saka.

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  • FBL-EUR-NATIONS-CRO-ENGAFP

    Suplentes y entrenador

    Morgan Rogers - 8/10

    Entró en el minuto 69 y causó un impacto inmediato al marcar el séptimo y definitivo gol en el 87'. Aprovechó su oportunidad de forma brillante, mostrando la profundidad de talento de la que dispone Tuchel.

    Eberechi Eze - 6/10

    Entró para los últimos veinte minutos con el objetivo de mantener la presión. Aunque no firmó ni gol ni asistencia, su seguridad técnica ayudó a Inglaterra a cerrar el partido con un control total.

    James Garner - 6/10

    Aportó piernas frescas en el centro del campo durante el tramo final del partido, asegurando que no hubiera bajón de intensidad a medida que Croacia se desgastaba.

    Morgan Gibbs-White - N/D

    Entró tarde, en el minuto 79, y Gibbs-White tuvo poco tiempo para influir en el marcador, aunque participó en los compases finales de la goleada.

    Myles Lewis-Skelly - N/D

    Tuvo unos últimos minutos en el 79', sumando una valiosa experiencia internacional en un equipo asentado y dominante.

    Thomas Tuchel - 10/10

    Un planteamiento táctico perfecto. La decisión de Tuchel de apostar por una presión alta y seguir siendo letal al contragolpe dio como resultado un marcador sin precedentes. Los 6,12 xG del equipo reflejan a un entrenador que ha implantado rápidamente un sistema ofensivo muy eficaz.

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