Inglaterra firmó una exhibición impresionante de pegada y superioridad táctica para humillar a Croacia por 0-7 en el Stadion Rujevica. El combinado inglés impuso su dominio desde el principio y se marchó al descanso con una ventaja de 0-4.

El equipo de Thomas Tuchel explotó los espacios con una precisión quirúrgica, aprovechando transiciones rápidas y una mayor calidad individual para dejar completamente en estado de shock al conjunto local. La victoria supone toda una declaración de intenciones en la Nations League y muestra un nivel de fluidez ofensiva que rara vez se ve a este nivel.

La segunda parte no dio tregua a los anfitriones, ya que Inglaterra añadió tres goles más para completar la goleada. La batalla de los goles esperados (xG) contó la historia de la noche, con Inglaterra acumulando unos enormes 6,12 xG frente a los 1,24 de Croacia.

Con un 64 % de posesión y 10 disparos a puerta, el conjunto visitante fue implacable. La estructura táctica permitió brillar a los jugadores creativos, mientras que la línea defensiva se mantuvo disciplinada para conservar la portería a cero pese a los intentos finales de Croacia por lograr el gol del honor.