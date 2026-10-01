Alemania firmó una actuación de dominio territorial e integridad estructural para imponerse por 2-0 a Serbia en el Allianz Arena. El plan táctico quedó claro desde el principio, con los locales acaparando el 73 % de la posesión y limitando a los visitantes a un único disparo a puerta. La batalla de los goles esperados (xG) contó la historia de la noche, con Alemania acumulando un notable 4,05 frente al insignificante 0,02 de Serbia, lo que ilustró un abismo total en la generación y la definición de ocasiones.
El primer gol llegó en el minuto 39, cuando Bischof marcó tras una excelente acción de Wirtz. Alemania mantuvo la presión tras el descanso y Wirtz pasó de asistente a goleador en el minuto 61, culminando una jugada en la que participó Maximilian Mittelstädt. Aunque el marcador se quedó en 2-0, el enorme volumen de disparos (30) sugirió que era posible un resultado más abultado si la definición hubiera sido más contundente, aunque la portería a cero y el ritmo táctico dejarán satisfecho al cuerpo técnico.