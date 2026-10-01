Jonas Urbig - 6/10

Una noche tranquila para el portero, que fue en gran medida un espectador debido a la incapacidad de Serbia para progresar el balón hasta el último tercio. Hizo una parada y se mostró fiable en la distribución mientras Alemania reciclaba la posesión desde atrás, pero nunca fue verdaderamente exigido bajo presión.

Philipp Treu - 7/10

Mantuvo una posición media alta, actuando con eficacia como un centrocampista auxiliar cuando Alemania metía hacia dentro a sus laterales. Fue disciplinado en las transiciones defensivas y contribuyó a un esfuerzo colectivo que permitió solo un disparo contra la selección anfitriona.

Waldemar Anton - 7/10

El ancla defensiva del equipo, Anton dominó en los duelos aéreos y aportó la cobertura necesaria para permitir que los jugadores creativos se movieran con libertad. Su lectura del juego impidió que Serbia lanzara contraataques de verdadero peligro.

Malick Thiaw - 7/10

Sereno con el balón y físicamente imponente, Thiaw se aseguró de que Luka Jovic quedara al margen del partido. Su capacidad para dar un paso al frente e incorporarse al centro del campo ayudó a Alemania a sostener su presión alta durante los 90 minutos.

Maximilian Mittelstädt - 8/10

Una amenaza constante por la banda izquierda, aportó la amplitud que estiró el bloque bajo de Serbia. Coronó una gran actuación con la asistencia en el gol de Wirtz en el minuto 61.