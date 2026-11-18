La última vez que la selección de Estados Unidos jugó en Cincinnati, U.S. Soccer anunció a Mauricio Pochettino como nuevo seleccionador. Poco más de dos años después, el equipo regresó al TQL Stadium para su despedida. A los 25 minutos, Christian Pulisic se elevó de espaldas a la portería.

El propio Pulisic había iniciado la jugada: avanzó con el balón por la izquierda antes de pasarlo hacia dentro a Julian Hall. Hall encontró a Weston McKennie, que envió un centro bombeado de vuelta hacia Pulisic. Este giró en el aire y marcó de chilena tras golpear el balón en el poste. El público se puso en pie.

Justo antes del descanso, McKennie vio a Hall desmarcarse a la espalda de la defensa de Haití y le puso el balón en el camino. Hall lo controló en carrera y remató con el exterior de la bota. Tenía 16 años cuando Pochettino asumió el cargo. Ahora tiene 18 y suma cinco goles en seis partidos con la selección absoluta.

Estados Unidos ganó 2-0 y alcanzó las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, que se disputarán en marzo, con un 8-0 en el global. Pochettino se marcha al Manchester United tras una última victoria marcada por dos jugadores que ya eran piezas clave del equipo cuando llegó y por un adolescente que presenta su candidatura para liderar el ataque con quien venga después.

GOAL puntúa a los jugadores de la selección de Estados Unidos en el TQL Stadium...