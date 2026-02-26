«¡Nosotros bebemos pintas de verdad!» - Daniel Farke da una respuesta hilarante después de que Pep Guardiola dijera a las estrellas del Manchester City que disfrutaran de los cócteles

Después de que el City acortara distancias con el Arsenal al vencer al Newcastle por 2-1, Guardiola dijo a los periodistas que iba a dar a sus jugadores tres días libres, en los que se les animaba a tomar unos cuantos cócteles.

El entrenador del Leeds, Farke, que está preparando a su equipo para enfrentarse al City este fin de semana, dijo: «Esa es la diferencia entre los dos clubes, ellos beben daiquiris y caipirinhas, ¡aquí bebemos pintas o cerveza de verdad!».

Añadió: «Estamos deseando que llegue este partido, en el que nos enfrentaremos al equipo más exitoso de los últimos años. Lo han ganado todo, tienen a los mejores jugadores y al mejor entrenador del mundo. Es una gran tarea para nosotros, pero una tarea que esperamos con ilusión. Por supuesto, somos los menos favoritos, pero hemos demostrado que podemos ofrecer un rendimiento comprometido. Tenemos la oportunidad de ganar algunos puntos».

Sobre la evolución táctica de Guardiola: «Pep siempre evoluciona y se desarrolla, siempre está a la vanguardia. Cuando todos los demás se adaptan, él vuelve a cambiar. Ha influido e inspirado el juego. Es simplemente el mejor. Probablemente tiene al mejor delantero del mundo, Erling Haaland, y sabe cómo utilizarlo; el único que se le acerca es Dominic Calvert-Lewin, por supuesto. Hay que asegurarse de que no se coloque en una posición perfecta para utilizar sus habilidades. Pero otros también pueden marcar muchos goles, no solo Erling Haaland».