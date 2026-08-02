Mientras el Madrid se prepara para cerrar un gigantesco acuerdo de 132 millones de euros con el Leipzig por la sensación adolescente Diomande, la expectación en torno al Santiago Bernabéu está alcanzando su punto álgido. Con Rodrygo apartado por una grave lesión de ligamento cruzado anterior y con el futuro de Vinicius Junior siendo objeto de una intensa especulación, el Real Madrid se ha movido con rapidez para asegurar un nuevo socio para Kylian Mbappe.

Gonzalez recordó el momento en que el marfileño entró por primera vez en la dinámica del primer equipo en el Leganés, y admitió que la plantilla se quedó inmediatamente sorprendida por su talento en bruto. En declaraciones a AS, el veterano defensa detalló el impacto que Diomande causó en los profesionales consolidados. «No podíamos creer lo bueno que era. Desde el primer toque, se veía que era diferente. Nos mirábamos unos a otros preguntándonos de dónde había salido. Nos volvió locos por la banda izquierda. Nunca había visto a un jugador juvenil exhibirse así», recordó Gonzalez. «Nos volvió locos por la banda izquierda. Nunca había visto a un jugador juvenil exhibirse así».