«Nos sentimos imbatibles»: Lennart Karl lanza un mensaje desafiante al Real Madrid tras el gol de la victoria en el último minuto del Bayern de Múnich

El Bayern logró una dramática victoria por 3-2 sobre el Friburgo en la Bundesliga el sábado, tras remontar en los últimos compases del partido cuando perdía por 2-0 a menos de 20 minutos del final. Thomas Bischof marcó un impresionante gol desde lejos en el minuto 81 y empató en el 92, antes de que el drama alcanzara su punto álgido en el minuto 99, cuando Karl remató a puerta un centro raso de Alphonso Davies para asegurar la victoria.

Esta emocionante victoria llega apenas unos días antes de que el Bayern se enfrente al Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones el martes, lo que le da un enorme impulso de confianza de cara al duelo europeo.