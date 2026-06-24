«Cada vez que tiene el balón, ocurre algo peligroso en ataque», afirmó Unnerstall sobre el delantero, a punto de fichar por el FCB. «Es muy creativo, fuerte en el regate y en el uno contra uno; cuando se pone en marcha, es casi imposible de defender».

Unnerstall compartió equipo con Saibari en el PSV Eindhoven. El marroquí fichó en 2020 para el filial del PSV, procedente del KRC Genk, y en la única temporada que coincidió con Unnerstall llegó a jugar dos partidos con el primer equipo. En 2021 el exguardameta de la selección juvenil alemana se marchó al Twente, donde desde entonces es el número 1 bajo los palos.

Saibari lo define como «el mejor jugador de la Eredivisie». Es el tipo de futbolista que afirma: «Necesitamos un gol, dame el balón y yo me encargo».