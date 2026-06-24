«A mis compañeros de defensa y a mí nunca nos gustaba enfrentarlo. Nos sacaba de quicio», declaró el portero alemán del Twente Enschede —contra el que Saibari ha jugado cuatro veces con el PSV Eindhoven— en una entrevista con Sport Bild.
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«Nos sacaba de quicio»: un excompañero de equipo se desahoga sobre Ismael Saibari, el nuevo fichaje del Bayern de Múnich
«Cada vez que tiene el balón, ocurre algo peligroso en ataque», afirmó Unnerstall sobre el delantero, a punto de fichar por el FCB. «Es muy creativo, fuerte en el regate y en el uno contra uno; cuando se pone en marcha, es casi imposible de defender».
Unnerstall compartió equipo con Saibari en el PSV Eindhoven. El marroquí fichó en 2020 para el filial del PSV, procedente del KRC Genk, y en la única temporada que coincidió con Unnerstall llegó a jugar dos partidos con el primer equipo. En 2021 el exguardameta de la selección juvenil alemana se marchó al Twente, donde desde entonces es el número 1 bajo los palos.
Saibari lo define como «el mejor jugador de la Eredivisie». Es el tipo de futbolista que afirma: «Necesitamos un gol, dame el balón y yo me encargo».
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Fichaje por el FC Bayern: un excompañero pide paciencia con Ismael Saibari
Tras fracasar en su intento de fichar al inglés Anthony Gordon, quien acabó en el Barcelona, Saibari se ha posicionado en las últimas semanas como el nuevo objetivo para la delantera. Este jugador de 25 años encaja en el perfil buscado, pues puede actuar de mediapunta, extremo o delantero, lo que le habilitaría para ser el suplente de Harry Kane en el FCB.
Según Sky, su precio rondaría los 50 millones de euros más 2 millones en variables. El Bayern ya tendría acordado un contrato de cuatro años con el marroquí.
Pese a las alabanzas, Unnerstall advirtió que el salto de la Eredivisie a la Bundesliga exige paciencia: «Los jugadores que llegan desde Holanda a un grande de la Bundesliga tardan al menos medio año en adaptarse», explicó el técnico de 35 años. «Saibari no lo va a arrasar todo desde el primer momento, pero sin duda enriquecerá la Bundesliga. Con él, el Bayern será más peligroso y versátil», afirmó Unnerstall.
Ismael Saibari marcó un golazo contra el FC Bayern
Saibari, cuyo contrato en Eindhoven dura hasta 2029, se ha vuelto imprescindible en el PSV. La temporada pasada marcó 19 goles y dio nueve asistencias en 37 partidos. Entre sus momentos destacados figura un gol espectacular en la derrota 1-2 contra el que podría ser su futuro club, el Bayern Múnich, en la fase de grupos de la Liga de Campeones a finales de enero.
En el Mundial, es titular con Marruecos y ha marcado los dos goles del equipo: 1-1 ante Brasil y 1-0 frente a Escocia.
Para superar a Brasil y terminar primeros del grupo, Marruecos busca una amplia victoria ante Haití, ya eliminado, en el último partido de la fase que se jugará el jueves a las 0:00 (hora alemana).