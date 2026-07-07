«Nos quedamos cortos»: del discreto Mundial de Christian Pulisic a las expectativas frustradas de Mauricio Pochettino, estos son los ganadores y perdedores tras la derrota de EE. UU. ante Bélgica

Durante casi una semana, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos se vio envuelta en la polémica sobre la situación de Folarin Balogun, tras la controvertida tarjeta roja que recibió en la victoria del pasado miércoles frente a Bosnia y Herzegovina. El debate abarcó desde si la decisión inicial había sido justa hasta la suspensión de la sanción automática de un partido, y la Casa Blanca afirmó haber ejercido cierta influencia en el proceso.

Al final, Balogun cumplió, pero sus compañeros no, y la aventura mundialista de Estados Unidos terminó con un contundente 4-1 ante Bélgica.

«Hoy no hemos estado a la altura», admitió Mauricio Pochettino. «No hace falta buscar excusas: simplemente no mostramos nuestra calidad».

Pochettino insistió en que la presencia de Balogun y los comentarios del presidente Donald Trump no afectaron el resultado, pero eso no cambia la realidad. Tras ilusionar a toda la nación, el sueño mundialista de Estados Unidos se esfumó.

«Lo dimos todo, pero hoy simplemente no fue nuestro mejor día», declaró Tyler Adams a FOX tras la derrota.

A lo largo del torneo, el equipo de Pochettino había mostrado capacidad de aspirar al título, pero las carencias defensivas que arrastraba desde la preparación reaparecieron en el peor momento. Estados Unidos cometió cuatro errores graves, Bélgica los aprovechó todos y el marcador podría haber sido aún más abultado.

«Bélgica fue mejor que nosotros, y eso es todo. Quedó muy claro», afirmó Pochettino.

Tras quedarse de nuevo fuera de los cuartos de final —ronda que no alcanzan desde 2002—, surgirán dudas sobre por qué una de las generaciones más talentosas del país no pudo dar el paso definitivo.

«Era el momento de avanzar y hacer algo especial. Nos quedamos cortos», reconoció Adams a la prensa.

GOAL analiza los ganadores y perdedores en Seattle.



