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«Nos quedamos cortos»: del discreto Mundial de Christian Pulisic a las expectativas frustradas de Mauricio Pochettino, estos son los ganadores y perdedores tras la derrota de EE. UU. ante Bélgica

Winners & losers
FEATURES
Analysis
USA vs Belgium
USA
Belgium
World Cup
M. Pochettino
S. Dest
C. Pulisic

Christian Pulisic pasó desapercibido, Mauricio Pochettino no estuvo a la altura y la racha de ensueño de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos terminó con un duro golpe de realidad ante Bélgica.

Durante casi una semana, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos se vio envuelta en la polémica sobre la situación de Folarin Balogun, tras la controvertida tarjeta roja que recibió en la victoria del pasado miércoles frente a Bosnia y Herzegovina. El debate abarcó desde si la decisión inicial había sido justa hasta la suspensión de la sanción automática de un partido, y la Casa Blanca afirmó haber ejercido cierta influencia en el proceso.

Al final, Balogun cumplió, pero sus compañeros no, y la aventura mundialista de Estados Unidos terminó con un contundente 4-1 ante Bélgica.

«Hoy no hemos estado a la altura», admitió Mauricio Pochettino. «No hace falta buscar excusas: simplemente no mostramos nuestra calidad».

Pochettino insistió en que la presencia de Balogun y los comentarios del presidente Donald Trump no afectaron el resultado, pero eso no cambia la realidad. Tras ilusionar a toda la nación, el sueño mundialista de Estados Unidos se esfumó.

«Lo dimos todo, pero hoy simplemente no fue nuestro mejor día», declaró Tyler Adams a FOX tras la derrota.

A lo largo del torneo, el equipo de Pochettino había mostrado capacidad de aspirar al título, pero las carencias defensivas que arrastraba desde la preparación reaparecieron en el peor momento. Estados Unidos cometió cuatro errores graves, Bélgica los aprovechó todos y el marcador podría haber sido aún más abultado.

«Bélgica fue mejor que nosotros, y eso es todo. Quedó muy claro», afirmó Pochettino.

Tras quedarse de nuevo fuera de los cuartos de final —ronda que no alcanzan desde 2002—, surgirán dudas sobre por qué una de las generaciones más talentosas del país no pudo dar el paso definitivo.

«Era el momento de avanzar y hacer algo especial. Nos quedamos cortos», reconoció Adams a la prensa.

GOAL analiza los ganadores y perdedores en Seattle.


  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Christian Pulisic

    Pulisic lleva casi una década como el rostro del fútbol estadounidense, y con razón. Es, sin duda, el mejor jugador de club que ha dado Estados Unidos, con un título de la Liga de Campeones y varios trofeos más. Sin embargo, con la selección sigue esperando esa actuación perfecta en un Mundial que lo ponga al lado de Landon Donovan y Clint Dempsey.

    Ahora quizá deba esperar hasta 2030. Ante Bélgica apenas se le vio: cero tiros, cero asistencias y un solo toque en el área en 59 minutos. Salió lesionado al inicio del segundo tiempo, pero su rendimiento resumió el torneo.

    Más allá de su asistencia ante Paraguay y algunos destellos contra Australia y Bosnia, podría decirse que ni siquiera estuvo entre los cinco mejores de la selección este verano. Este torneo prolonga un 2026 complicado para el delantero y plantea si su descanso del verano pasado, cuando el equipo se preparaba en la Copa Oro, le obligó a ponerse al día con un grupo ya integrado en el sistema de Pochettino.

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  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/8 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS USAAFP

    GANADOR: Rudi García

    Rudi García mostró su decepción por la decisión de la FIFA de anular la tarjeta roja a Balogun y afirmó que Bélgica recurría no solo por su partido, sino por el futuro del fútbol.

    Aunque Bélgica perdió el recurso que la FIFA le concedió el lunes, García actuó.

    Para evitar la derrota en Seattle, dejó en el banquillo a Kevin De Bruyne y Jeremy Doku en la primera parte y los lanzó junto a Romelu Lukaku en la segunda.

    El plan funcionó: Bélgica neutralizó a Balogun con marcadores rápidos y castigó cada vez que EE. UU. se proyectó al ataque. Pochettino llegó con más cartel, pero García lo superó tácticamente.


  • GANADOR: Malik Tillman

    El rápido gol de Bélgica desanimó a algunos estadounidenses, pero Tillman no se amedrentó.

    Tillman se abrió paso con maestría por el sólido centro del campo belga —a pesar de ser su primer torneo— y volvió a brillar en un tiro libre. Tuvo algo de suerte con un ligero desvío, pero la precisión y velocidad de su disparo fueron magníficas.

    Además, fue sólido en defensa y aportó la agresividad que el equipo necesitaba. El único punto positivo de la selección estadounidense el lunes.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Sergino Dest

    Dest ha sido uno de los mejores jugadores de Estados Unidos en el Mundial. Pero el lunes vivió uno de sus partidos más difíciles con la selección.

    Como él mismo admite, rinde mejor cuando tiene libertad de movimiento, compensando sus carencias defensivas con su habilidad en el regate y su velocidad. Bélgica, sin embargo, aprovechó esas debilidades. Tuvo responsabilidad en el segundo gol y no contribuyó a evitar el primero.

    Con la estrella del PSV presionada en su banda, se mostró demasiado ansioso por compensar en ataque, llevando el balón hacia delante de forma imprudente y hacia zonas inútiles. Una noche decepcionante para un jugador que, por lo demás, había sido una de las estrellas de la trayectoria de Estados Unidos en este Mundial.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Matt Freese

    Freese hizo la parada decisiva en la primera parte y mantuvo vivo a Estados Unidos ante la amenaza belga. Pero en la segunda parte todo se derrumbó.

    Con el equipo aún luchando por mantenerse en el partido, Freese controló el balón cerca del área y, presionado por Bélgica, intentó mantener la posesión en vez de despejar. La decisión le costó caro: perdió el balón frente a la portería y Hans Vanaken marcó sin dificultad, un tercer gol en contra que llegó en el peor momento.

    Con Pochettino parecía resuelto: Freese era el titular. Ahora el debate vuelve. Estados Unidos aún no encuentra el sucesor de Tim Howard, quien brilló dos décadas.

    La portería ha sido una incógnita para Estados Unidos en los últimos dos años: sin un guardameta consolidado en Europa, Freese destacaba entre las opciones de la MLS. Algunos defienden a Matt Turner, brillante en el último Mundial, pero sus actuaciones recientes con la selección han sido irregulares.

    Queda por ver si la respuesta está en este grupo o en un joven por fuera de la plantilla. Si la selección quiere avanzar, debe resolverlo.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Mauricio Pochettino

    Pochettino fue contratado a alto coste por su reputación y su capacidad para sacar lo mejor de sus plantillas. En su primera semana, afirmó con confianza que llevaría a la selección estadounidense al menos a cuartos de final.


    Por sus propias expectativas, no fue suficiente.


    Estados Unidos cayó en octavos en Catar y repitió eliminación en casa, ante un público ruidoso en Seattle. Sí, los estadounidenses lograron una victoria esperada en la fase eliminatoria, pero eso se debió en parte a que el Mundial ampliado a 48 equipos introdujo una ronda adicional.

    Habría más motivos para el optimismo si Estados Unidos hubiera plantado cara de verdad el lunes. En cambio, nunca alcanzó su mejor nivel y, a ratos, pareció mal preparado. No fue el equipo proactivo que brilló en los dos primeros partidos ni el que resistió ante Bosnia y Herzegovina. Se rindió cuando más brillaban los focos.

    Quizá fue una de las peores actuaciones del USMNT en un eliminatorio moderno. Justo o no, la responsabilidad es del seleccionador.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Charles De Ketelaere

    Charles De Ketelaere siempre ha sido un futbolista intrigante: un número 10 en mentalidad, pero con el físico de un delantero centro. A menudo parece dividido entre crear juego y marcar goles, lo que complicó su paso por el AC Milan antes de asentarse en el Atalanta.

    El lunes ante Estados Unidos, a sus 25 años, recordó por qué genera tanta expectación: marcó dos goles, el segundo de ellos de potente cabezazo sobre Tim Ream. Fueron sus primeros tantos en el torneo y llegaron en el mejor momento para Bélgica.