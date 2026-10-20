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«¡Nos pone la piel de gallina!»: La emocionante confesión de Vitinha sobre Ousmane Dembele antes del duelo contra el Barça
Vitinha confía en que Dembele brille ante su exequipo
En la rueda de prensa previa al partido, celebrada en el Parque de los Príncipes, Vitinha elogió al referente ofensivo Ousmane Dembele antes del duelo del PSG contra el Barcelona en la Champions League. Dembele pasó seis temporadas en Cataluña antes de trasladarse a la capital francesa.
Vitinha expresó su plena confianza en la capacidad del extremo francés para protagonizar jugadas decisivas en el gran escenario europeo.
El centrocampista también mostró su apoyo a su joven compatriota Joao Neves en un contexto de sana competencia dentro de la plantilla.
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La estrella portuguesa destaca el liderazgo único de Dembele
Vitinha subrayó el papel crucial de Dembele en el sistema de Luis Enrique y destacó su capacidad para inspirar a sus compañeros en los grandes partidos. «Lleva tiempo siendo uno de los líderes de este equipo», declaró Vitinha.
«Lo que puede aportar en este tipo de partidos es único».
«Esperamos que mañana vuelva a ponernos la piel de gallina», añadió el centrocampista.
Vitinha defiende a Neves y da la bienvenida a la competencia sana
Al referirse a las últimas actuaciones de Joao Neves, Vitinha insistió en que todos los futbolistas pasan por altibajos. «Todos los jugadores tienen altibajos... Lo que intentamos es ser lo más constantes posible», explicó Vitinha.
«Tenemos muchos buenos jugadores, lo que significa que hay competencia, pero es una competencia muy sana y muy positiva para todos».
«Nos obliga a dar siempre lo mejor de nosotros, y creo que eso es clave», señaló.
- AFP
El PSG aspira a mantener un alto nivel con Luis Enrique
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