«¡Nos odian!» - La estrella del West Ham Manor Solomon lanza un sensacional ataque contra Irlanda tras la dura derrota de Israel

Hablando con franqueza tras un encuentro tempestuoso, Solomon condenó la postura adoptada por el rival, al tiempo que reafirmó su enorme orgullo por representar a su país. Respondiendo a la falta de respeto que, a su juicio, mostraron los jugadores irlandeses, el extremo del West Ham insistió: «Estoy esperando el próximo partido contra ellos, será un partido completamente diferente.

«No me interesan. Tenemos un país diez veces mejor que el suyo, más fuerte, un país increíble con gente increíble. Estamos orgullosos de vestir la camiseta de la selección y de ser israelíes. Estamos orgullosos de nuestro Estado y de nuestros soldados».

Al destapar la fricción profundamente arraigada entre ambos bandos, añadió: «Pueden hacer todos sus trucos. Somos israelíes y amamos al país. Y eso siempre será así. Si digo lo que pienso de ellos, probablemente me suspenderían algunos partidos. Obviamente nos odian. No nos gustan».