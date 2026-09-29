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«¡Nos odian!» - La estrella del West Ham Manor Solomon lanza un sensacional ataque contra Irlanda tras la dura derrota de Israel
Las tensiones latentes estallan tras la derrota
Una contundente derrota por tres goles en Debrecen desató la furia inmediata de Solomon tras una noche marcada por las hostilidades previas al partido. Ya había mala sangre cuando las jugadoras irlandesas se saltaron el tradicional apretón de manos y miraron al césped con las manos detrás de la espalda durante el himno nacional israelí dentro de un estadio vacío. Ese duro revés sobre el terreno de juego no hizo más que avivar el delicado contexto, lo que llevó a la extremo a lanzar una durísima andanada contra el rival.
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«Obviamente nos odian»
Hablando con franqueza tras un encuentro tempestuoso, Solomon condenó la postura adoptada por el rival, al tiempo que reafirmó su enorme orgullo por representar a su país. Respondiendo a la falta de respeto que, a su juicio, mostraron los jugadores irlandeses, el extremo del West Ham insistió: «Estoy esperando el próximo partido contra ellos, será un partido completamente diferente.
«No me interesan. Tenemos un país diez veces mejor que el suyo, más fuerte, un país increíble con gente increíble. Estamos orgullosos de vestir la camiseta de la selección y de ser israelíes. Estamos orgullosos de nuestro Estado y de nuestros soldados».
Al destapar la fricción profundamente arraigada entre ambos bandos, añadió: «Pueden hacer todos sus trucos. Somos israelíes y amamos al país. Y eso siempre será así. Si digo lo que pienso de ellos, probablemente me suspenderían algunos partidos. Obviamente nos odian. No nos gustan».
El entrenador asume la culpa por el derrumbe
En marcado contraste con el airado estallido de su capitán, el seleccionador Ran Ben Shimon adoptó un tono contrito y asumió toda la responsabilidad por el colapso táctico y psicológico de su equipo.
Al admitir que su equipo no supo gestionar el ambiente de máxima tensión, el técnico reconoció: "Una enorme decepción, la culpa es mía. Pensé que nos habíamos preparado bien. No fue así. No manejamos bien la presión, esto es muy evidente. No entendimos lo que llevábamos sobre nuestros hombros; fallamos mental y tácticamente".
Después, al poner el foco en un exigente calendario que se avecina, añadió: "Dentro de unos días hay otro partido contra Irlanda [y] hay un partido con Kosovo. Tenemos que encontrar la energía para despertarnos, para levantarnos de nuevo, para intentar afrontar la presión de una manera diferente".
- Inpho Photography
Máxima tensión rodea la próxima revancha
Una rápida revancha les espera en Backa Topola el 4 de octubre, aunque siguen existiendo dudas sobre el partido después de que varios jugadores de Irlanda se opusieran en primer lugar a jugarlo. Antes de viajar a Serbia, Irlanda se enfrenta a Austria en Dublín, mientras que Israel se mide a Kosovo en un intento de recuperarse. El estallido de Solomon ha generado una intensa fricción de cara a su próximo enfrentamiento.
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