«¡Nos lo merecemos!» - Mikel Arteta admite que el Arsenal «pagó el precio» por su descuido en la sorprendente derrota ante los Wolves

En declaraciones a Sky Sports tras el partido, Arteta dijo: «Es muy difícil de aceptar. En la segunda parte no jugamos como debíamos y como se requiere para ganar un partido de la Premier League. Es mejor no juzgarlo, todos estamos demasiado emocionados. Hay que aceptar el golpe porque nos lo merecemos.

«Cuando estamos emocionados, es muy fácil decir cosas que pueden perjudicar al equipo. Todos queremos dar lo mejor de nosotros mismos. Hay que pasar por momentos difíciles. Hoy, en el último minuto, hemos pagado el precio. Tenemos que hacer las cosas básicas mucho mejor de lo que las hemos hecho.

Hoy tenemos que aceptarlo. Tenemos que ser críticos con nosotros mismos porque no ha sido suficiente. En la liga, la realidad es que no hemos sido constantes en los últimos meses. Hay que levantarse. Cuando tienes un momento de dificultad, tenemos que demostrar lo mucho que lo queremos y lo buenos que somos. Tenemos que levantarnos».