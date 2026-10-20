El Atlético de Madrid visita al Stuttgart en el MHP Arena en la tercera jornada de la Champions League. El equipo de Diego Simeone llega al encuentro con seis victorias consecutivas entre todas las competiciones, incluidas una victoria por 2-0 ante el Manchester United en Europa y otra por 1-0 en Liga en el campo del Espanyol.

El centrocampista Alex Baena volvió a ser decisivo este fin de semana al marcar un magnífico gol de la victoria en los últimos minutos, con el que elevó sus cifras de la temporada a cinco goles y tres asistencias en 11 partidos.

Pese a la buena racha, Simeone advirtió a su plantilla contra el exceso de confianza ante un Stuttgart que ha ganado sus dos primeros partidos europeos.