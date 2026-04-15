«Nos han robado el partido»: la superestrella del FC Barcelona arremete contra los árbitros tras la amarga eliminación y se enfrenta a la afición del Atlético de Madrid

«Los árbitros han estado muy mal», dijo Raphinha. «Es increíble las decisiones que han tomado. No sé cuántas faltas ha cometido hoy el Atlético, y el árbitro no les ha sacado ni una sola tarjeta amarilla...»

Más allá de esa polémica, el árbitro Clément Turpin mantuvo el control en el caliente Metropolitano. Anuló correctamente, con ayuda del VAR, el presunto 3-1 de Ferran Torres que hubiera llevado al Barcelona a la prórroga.

En el 80, expulsó a Eric García, del Barça, y la tensión subió. El central derribó a Alexander Sörloth, recién ingresado, cuando el delantero se encaminaba hacia la portería. La acción se interpretó como falta de último recurso, aunque Jules Koundé podía haber llegado a tiempo de evitar el peligro. Turpin mostró primero amarilla, pero tras consultar el VAR cambió a roja, decisión discutida pero defendible.