El Sevilla sufrió una dura derrota por 4-1 ante el Real Madrid en el Bernabéu, pero el resultado quedó eclipsado por una polémica arbitral en los primeros compases del partido. En torno al minuto 22, cuando el marcador seguía 0-0, las cámaras captaron a Guler golpeando con el codo al delantero sevillista Peque mientras perseguían el balón hacia la portería.

Pese a las protestas del equipo visitante, los árbitros dejaron seguir el juego sin expulsar al internacional turco. La decisión indignó al Sevilla, que consideraba que se había visto obligado a disputar el resto del encuentro en igualdad numérica en lugar de jugar contra diez hombres durante más de una hora.

El Real Madrid acabó logrando una cómoda victoria, aunque el Sevilla también se sintió perjudicado por otra decisión en la jugada previa al segundo gol de los locales. La derrota llevó al club andaluz a cuestionar decisiones arbitrales clave que marcaron el rumbo del partido.











