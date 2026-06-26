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«Nos han machacado»: Jürgen Klopp critica la falta de compromiso de la selección alemana

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Ecuador vs Alemania
Alemania
J. Klopp

Jürgen Klopp exige a la selección alemana un esfuerzo mucho mayor de aquí en adelante en el Mundial.

«Ahora debemos acelerar. Hay que mantener al menos la misma intensidad. Nos superaron en los duelos», criticó el experto de MagentaTV tras la derrota 1-2 ante Ecuador en el último partido de la fase de grupos.

  • Con sus numerosas pérdidas de balón, el equipo se ha hecho mucho daño. «No son malos, pero en las zonas equivocadas son una catástrofe», subrayó Klopp, candidato a suceder a Julian Nagelsmann. Además, el posicionamiento falló: «Wirtz y Musiala estaban por todas partes, pero cada vez que se perdía el balón, no había nadie en ningún sitio».

    «El fútbol requiere pasión, intensidad y emoción; si solo lo ves como un juego, no llegarás lejos», concluyó Klopp.

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  • Crítica a Klopp: «Nos han machacado»

    Thomas Müller habló de «ingenuidad». Para él, la campeona Argentina «juega con más astucia. Tenemos fases de posesión débiles, y cada pérdida de balón nos castiga». 

    A su compañero en el equipo campeón del mundo de 2014, Mats Hummels, le faltaba dinamismo: «Cuando defiendes atrás, tu centro del campo debe atacar con mucha intensidad. Hay que presionarles. Eso echo en falta: compenetración y voluntad». Hay jugadores alemanes que lo harían, pero el equipo se muestra algo tímido en ese aspecto».

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