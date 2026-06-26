«Nos han machacado»: Jürgen Klopp critica la falta de compromiso de la selección alemana

Con sus numerosas pérdidas de balón, el equipo se ha hecho mucho daño. «No son malos, pero en las zonas equivocadas son una catástrofe», subrayó Klopp, candidato a suceder a Julian Nagelsmann. Además, el posicionamiento falló: «Wirtz y Musiala estaban por todas partes, pero cada vez que se perdía el balón, no había nadie en ningún sitio».

«El fútbol requiere pasión, intensidad y emoción; si solo lo ves como un juego, no llegarás lejos», concluyó Klopp.