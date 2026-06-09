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«Nos hacéis reír más que el Barcelona»: el Atlético de Madrid se burla sin piedad de su archirrival, el Real Madrid, tras la revelación de la sorprendente oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez
El Real Madrid confirma una oferta millonaria por Álvarez
El Real Madrid emitió un comunicado confirmando que el Atlético de Madrid rechazó su oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez. En el escrito, el club informó: «El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión del Consejo de Administración celebrada hoy, ha presentado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez». Al ser rechazada, los blancos podrían tener que abonar los 500 millones de su cláusula de rescisión para liberarlo.
El Atlético se burla de sus rivales con aclaraciones sarcásticas
A través de sus redes oficiales, el Atlético respondió con sarcasmo al comunicado de sus rivales urbanos. Negó estar negociando fichaje alguno y se burló sin piedad de ellos.
Su comunicado oficial decía: «1. Vuestro vídeo del Papa se cortó antes de que dijera que también era aficionado del Atlético. 2. Puede que hayáis confundido cortesía con gratitud, pero no os agradecemos nada. 3. No estamos considerando ni evaluando oferta alguna por Julián».
El Barcelona también se vio humillado tras su anterior intento
La ofensiva en redes no se detuvo. Los rojiblancos lanzaron otra pulla: «4. ¿Cómo no íbamos a llevarnos bien, si nos hacéis reír incluso más que el Barcelona?». Luego añadieron: «P.D. Con la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de “robarnos” jugadores de nuestra cantera. ¡Gracias, Real Madrid!».
Días antes, el Barcelona había sufrido una burla parecida tras ofrecer 100 millones de euros (86 millones de libras/115 millones de dólares). El Atlético publicó montajes en los que, de broma, ofrecía entradas, una suscripción anual y pipas a cambio de Lamine Yamal.
¿Qué pasará ahora en el culebrón del fichaje?
Real Madrid y Barcelona deben decidir si siguen pujando por Álvarez o renuncian a su fichaje. La firmeza defensiva del Atlético complica su contratación. Quizá deban negociar una rebaja de la cláusula del argentino para cerrar un acuerdo de última hora en verano.