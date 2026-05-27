«Nos ha ayudado mucho»: Deco confirma que el Barcelona está «contento» con Marcus Rashford, mientras el Manchester United se plantea su venta definitiva

Rashford ha relanzado su carrera en Cataluña y Deco ha elogiado su profesionalidad y rendimiento. A pesar de la competencia en el ataque de Hansi Flick, marcó 14 goles, incluido un memorable libre directo en el Clásico que fue uno de los momentos de la temporada.

«Marcus nos ha ayudado mucho. Llegó cedido, asumió la responsabilidad de sustituir a Raphinha y lo hizo muy bien», declaró Deco a BBC Sport. El excentrocampista luso destacó cómo Rashford asumió los periodos en el banquillo: «A veces se queda en el banquillo y no es fácil, pero reaccionó muy bien e hizo todo lo posible».