Las perspectivas estadísticas de Gales en la máxima categoría son, ciertamente, desalentadoras, ya que la selección no ha logrado ninguna victoria en ninguno de sus ocho partidos anteriores en la Liga A, teniendo en cuenta sus resultados de 2022 junto con la campaña actual. A pesar de la presión creciente desde fuera de la concentración, Bellamy está centrado en los beneficios a largo plazo de medirse a rivales de alto nivel como la Noruega de Erling Haaland.

Al reflexionar sobre el desafío que se avecina y la naturaleza del torneo, Bellamy explicó su perspectiva sobre la dinámica del grupo. «Para nosotros, este [partido contra Noruega] es uno más, la intensidad, jugadores de primer nivel, velocidad de verdad», añadió Bellamy. «Eso es el grupo A, de arriba abajo en todos los grupos A. Cuando estábamos en el bombo, estábamos en el bombo cuatro y pensamos: “¿dónde quieres estar?”. Todos son brillantes, pero nos hemos ganado el derecho a estar aquí». Está claro que el seleccionador no ve estos partidos como una carga, sino como una recompensa por el progreso logrado desde que tomó las riendas en julio de 2024.