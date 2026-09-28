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«¡Nos ganamos el derecho a estar aquí!»: Craig Bellamy defiende la plaza de Gales en la máxima categoría de la Nations League pese a un inicio con derrota
Postura desafiante en medio de resultados difíciles
El seleccionador de Gales, Bellamy, se niega a permitir que una serie de resultados decepcionantes merme la ambición de su plantilla mientras navega por las peligrosas aguas de la máxima categoría de la Nations League. Los Dragones han vivido un auténtico bautismo de fuego en la Liga A, sin lograr sumar ni un solo punto tras una ajustada derrota por 1-0 ante Portugal en Lisboa y una derrota más contundente por 2-0 en Dinamarca.
Sin embargo, Bellamy, que guio con éxito a la selección al ascenso desde la Liga B durante su campaña inaugural en el banquillo, se mantiene firme en su convicción de que su equipo pertenece a este nivel. El exdelantero de Liverpool y Manchester City insiste en que la experiencia de jugar contra los mejores futbolistas del mundo es exactamente lo que requiere su plan de desarrollo, independientemente de los resultados inmediatos.
- AFP
Desafiando a la élite en la Liga A
Las perspectivas estadísticas de Gales en la máxima categoría son, ciertamente, desalentadoras, ya que la selección no ha logrado ninguna victoria en ninguno de sus ocho partidos anteriores en la Liga A, teniendo en cuenta sus resultados de 2022 junto con la campaña actual. A pesar de la presión creciente desde fuera de la concentración, Bellamy está centrado en los beneficios a largo plazo de medirse a rivales de alto nivel como la Noruega de Erling Haaland.
Al reflexionar sobre el desafío que se avecina y la naturaleza del torneo, Bellamy explicó su perspectiva sobre la dinámica del grupo. «Para nosotros, este [partido contra Noruega] es uno más, la intensidad, jugadores de primer nivel, velocidad de verdad», añadió Bellamy. «Eso es el grupo A, de arriba abajo en todos los grupos A. Cuando estábamos en el bombo, estábamos en el bombo cuatro y pensamos: “¿dónde quieres estar?”. Todos son brillantes, pero nos hemos ganado el derecho a estar aquí». Está claro que el seleccionador no ve estos partidos como una carga, sino como una recompensa por el progreso logrado desde que tomó las riendas en julio de 2024.
Respeto por la amenaza noruega
El próximo doble enfrentamiento en Cardiff verá a Gales recibir a una Noruega rebosante de confianza pese a su reciente derrota por 2-1 ante Portugal. Los hombres de Stale Solbakken, liderados por el letal Haaland y el creativo Martin Odegaard, comenzaron su campaña con una impresionante victoria por 3-2 sobre Dinamarca. Bellamy no se hace ninguna ilusión sobre la magnitud de la tarea a la que se enfrentarán sus defensas el jueves por la noche, y reconoce que Noruega se ha transformado en una potencia sostenible gracias a una inversión estratégica y al desarrollo de su infraestructura nacional.
El seleccionador de Gales se deshizo en elogios hacia el modelo que ha seguido Noruega para alcanzar este nivel, y citó su reciente éxito en torneos como referencia. «Llegáis a los cuartos de final en el Mundial y ahora mismo estáis realmente en plena ascensión», dijo Bellamy sobre Noruega. «Lo habéis construido en vuestro país durante varios años, tenéis a dos clubes en la Champions League. Esto es un auténtico auge ahora y no creo que vaya a desaparecer. Con lo rico que es vuestro país, de verdad está invirtiendo el dinero en ciertas áreas y en el deporte, espero que seáis una potencia durante varios años».
- AFP
En busca de una victoria de prestigio
Aunque Bellamy disfrutó de una impresionante racha de nueve partidos sin perder al inicio de su etapa, los críticos han señalado el nivel de los rivales durante esa serie como un motivo de cautela. Hasta la fecha, Macedonia del Norte, actualmente situada en el puesto 65 del mundo, sigue siendo la selección mejor clasificada a la que Gales ha conseguido derrotar bajo su dirección. Los próximos partidos contra Noruega y el encuentro de vuelta ante Dinamarca representan una oportunidad importante para que Gales demuestre que puede hacer algo más que simplemente participar en la Liga A, y que realmente puede influir en el desenlace de la clasificación del grupo.
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