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«Nos faltó frescura»: Andoni Iraola explica los problemas del Liverpool contra el Fulham tras el extenuante duelo ante el Atlético de Madrid
El cansancio pasa factura tras las noches europeas
Iraola no ocultó su decepción después de ver cómo su Liverpool se dejaba puntos en casa ante un Fulham que llegaba al partido con problemas de forma. El empate significa que el Liverpool ha encadenado ahora cuatro empates consecutivos en liga en Anfield por primera vez desde 2011, y el técnico no tardó en señalar a un calendario cargado como la principal razón de una actuación apagada.
El Liverpool solo tuvo 60 horas para recuperarse tras su batalla de entre semana en la Champions League contra el Atlético de Madrid, un factor que Iraola cree que privó a sus jugadores de su intensidad habitual.
«Cuando empatas, especialmente en casa, no puedes estar contento. Hoy nos faltó un poco de frescura y no hicimos lo suficiente en ataque para marcar la diferencia», dijo Iraola a BBC Match of the Day. Después amplió sobre el desgaste físico que la temporada ya está teniendo en su plantilla, al señalar que los locales solo hicieron tres disparos a puerta en los noventa minutos. «Son menos de tres días, 60 horas, [desde que jugaron contra el Atlético de Madrid en la Champions League] y muchos jugadores tuvieron que adaptarse».
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Los problemas ofensivos continúan en Anfield
A pesar de disfrutar de la mayor parte de la posesión, el Liverpool tuvo problemas para generar ocasiones claras ante el equipo de Alvaro Arbeloa. Iraola reconoció que, aunque la estructura defensiva se mantuvo sólida, la falta de chispa en el último tercio fue el factor decisivo en el resultado.
«Hemos estado lo bastante bien como para mantener la portería a cero. Estuvimos un poco mejor en la segunda parte. En la primera empezamos el partido lentos, nos faltó energía y no fue suficiente, tenemos que ser mejores en ataque», admitió el exentrenador del Bournemouth. Las estadísticas respaldan su valoración: el Liverpool no ha marcado en la primera parte en tres partidos consecutivos de la Premier League en Anfield por primera vez desde abril de 2021.
El crecimiento de Bradley Barcola
Uno de los pocos temas de conversación antes del pitido inicial fue la inclusión de Bradley Barcola, que fue titular por primera vez en la Premier League con el club. El joven delantero dejó destellos de talento pero, como muchos de sus compañeros, pareció acusar el cansancio a medida que avanzaba el partido. Iraola subrayó que Barcola es un proyecto a largo plazo que necesita tiempo para adaptarse a las exigencias físicas de la máxima categoría inglesa.
"A Bradley lo estamos construyendo físicamente con partidos y los partidos le darán la condición que queremos. Pero no es solo Bradley, nos falta frescura. Solo recuerdo una ocasión clara [para el Fulham] y mantuvimos la estructura, pero ofensivamente tenemos que hacerlo mucho mejor", explicó Iraola.
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Un rápido cambio de rumbo para el Tottenham Hotspur
No hay tiempo para que el Liverpool se recree en el resultado, con una eliminatoria de la Carabao Cup contra el Tottenham Hotspur a la vista el martes. El calendario no da señales de tregua, e Iraola debe decidir si rota aún más su plantilla o si mantiene a un grupo que admite que actualmente carece de energía. La presión aumenta sobre el español para lograr una victoria de prestigio en Anfield, especialmente porque ahora ha empatado tres de sus primeros cuatro partidos al frente del gigante de Merseyside.
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