Iraola no ocultó su decepción después de ver cómo su Liverpool se dejaba puntos en casa ante un Fulham que llegaba al partido con problemas de forma. El empate significa que el Liverpool ha encadenado ahora cuatro empates consecutivos en liga en Anfield por primera vez desde 2011, y el técnico no tardó en señalar a un calendario cargado como la principal razón de una actuación apagada.

El Liverpool solo tuvo 60 horas para recuperarse tras su batalla de entre semana en la Champions League contra el Atlético de Madrid, un factor que Iraola cree que privó a sus jugadores de su intensidad habitual.

«Cuando empatas, especialmente en casa, no puedes estar contento. Hoy nos faltó un poco de frescura y no hicimos lo suficiente en ataque para marcar la diferencia», dijo Iraola a BBC Match of the Day. Después amplió sobre el desgaste físico que la temporada ya está teniendo en su plantilla, al señalar que los locales solo hicieron tres disparos a puerta en los noventa minutos. «Son menos de tres días, 60 horas, [desde que jugaron contra el Atlético de Madrid en la Champions League] y muchos jugadores tuvieron que adaptarse».