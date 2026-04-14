«Lo que sin duda no tenemos son esos jugadores que quizá a alguno de los aquí presentes le gustaría ver, con esas habilidades especiales», reconoció Kovac durante una mesa redonda organizada por y con el legendario exdirector deportivo del Leverkusen, Reiner Calmund.
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«Nos faltan jugadores con habilidades especiales»: Niko Kovac señala a cuatro estrellas que ahora mismo no tiene el BVB
Kovac respondió a las críticas que rodean al BVB, señalando que al equipo actual le faltan jugadores excepcionales. «Quizá nos falta un Sancho, un Haaland, un Dembélé o un Reus», recordó el técnico de 54 años.
Sin embargo, subrayó que el Dortmund puede competir sin ellos: «Estamos haciendo un buen trabajo con los chicos que tenemos. Son fantásticos y estoy contento de trabajar con ellos, pero queremos seguir mejorando».
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¿Volverá Jadon Sancho al BVB por segunda vez?
De los jugadores citados por Kovac, Reus y Sancho fueron los últimos en dejar el BVB. Reus, icono formado en la cantera, no renovó en 2024 y fichó por el Los Angeles Galaxy. Sancho, quien se consolidó como estrella entre 2017 y 2021 en Dortmund, volvió en la segunda vuelta de la 2023/24 cedido por seis meses.
Ahora, la afición del BVB sueña con su regreso, y, según Ruhr Nachrichten, la directiva cree que su talento encaja en el estilo de Kovac. Actualmente está cedido al Aston Villa, donde ha mejorado su nivel. Su contrato con el Manchester United vence en junio, por lo que llegaría gratis. El BVB estaría dispuesto a ofrecerle hasta siete millones de euros por temporada para su regreso.
El BVB necesita un sustituto para Julian Brandt este verano
El Dortmund necesita refuerzos creativos este verano, pues Julian Brandt, jugador decisivo, se irá gratis al acabar su contrato. Mientras, Nico Schlotterbeck, baluarte del equipo, renovó hasta 2031, aunque con una cláusula de 60 millones que podría activarse tras el Mundial.
La temporada se desmorona para Kovac, cuyo contrato llega hasta 2027. El título liguero es casi imposible, a doce puntos del Bayern, pero la Champions está casi asegurada, doce puntos sobre el quinto, el Bayer Leverkusen. En las cinco jornadas que quedan, que comienzan el sábado con la visita al TSG Hoffenheim, el BVB solo debe defender el segundo puesto, ocho puntos por encima del VfB Stuttgart.
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Los próximos partidos del BVB
Fecha
Partido
18 de abril, 15:30 h
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
26 de abril, 17:30 h
BVB - SC Friburgo (Bundesliga)
3 de mayo, 17:30 h
Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)