En declaraciones a The Overlap, Neville no se contuvo en su valoración del grave daño infligido a la reputación global de la competición. Neville dijo: "Se me pone la piel de gallina. Es escalofriante. Esto no es motivo de celebración. El fútbol italiano ha sufrido de forma incalculable en los últimos 25 años. Jugamos contra la Juventus, ya hemos aludido a esto antes, en aquel momento sentimos que esto no estaba bien. No estoy diciendo que eso vaya a pasarle a la Premier League, pero siempre pensamos que tenemos una enorme integridad en la Premier League, que somos el tipo de liga que marca el estándar y que son otras ligas las que tienen corrupción, fraude, escándalos de dopaje, amaños de partidos, escándalos arbitrales. Esto ahora está llegando a nuestro país. Esto ahora está llegando a nuestra liga. Esta es la mayor exportación que tenemos en nuestro país y en el mundo. Si vas por el mundo y hablas básicamente de Liverpool, Manchester United, Arsenal, hablas de la Premier League. La gente habla más de la Premier League que de cualquier otra cosa cuando les dices de dónde eres en el mundo. Y en este momento, nos están arrastrando por el barro".