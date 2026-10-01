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«Nos están arrastrando por el barro»: Gary Neville advierte de que el fútbol inglés se enfrenta a un declive al estilo italiano tras el veredicto de culpabilidad del Manchester City
Neville teme por la integridad de la Premier League
Tras la revelación esta semana de que Manchester City ha sido declarado culpable de todos los cargos financieros de la Premier League, Gary Neville ha expresado su seria preocupación. La resolución detalló que el club infló su situación financiera en más de 900 millones de libras entre 2009 y 2018.
Neville admitió que la situación es profundamente preocupante para el fútbol inglés, estableciendo comparaciones inmediatas con el infame escándalo del Calciopoli de 2006 que sacudió a Italia y provocó que a la Juventus le retiraran títulos y descendiera. Manchester City sigue negando las acusaciones.
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Arrastrado por el barro
En declaraciones a The Overlap, Neville no se contuvo en su valoración del grave daño infligido a la reputación global de la competición. Neville dijo: "Se me pone la piel de gallina. Es escalofriante. Esto no es motivo de celebración. El fútbol italiano ha sufrido de forma incalculable en los últimos 25 años. Jugamos contra la Juventus, ya hemos aludido a esto antes, en aquel momento sentimos que esto no estaba bien. No estoy diciendo que eso vaya a pasarle a la Premier League, pero siempre pensamos que tenemos una enorme integridad en la Premier League, que somos el tipo de liga que marca el estándar y que son otras ligas las que tienen corrupción, fraude, escándalos de dopaje, amaños de partidos, escándalos arbitrales. Esto ahora está llegando a nuestro país. Esto ahora está llegando a nuestra liga. Esta es la mayor exportación que tenemos en nuestro país y en el mundo. Si vas por el mundo y hablas básicamente de Liverpool, Manchester United, Arsenal, hablas de la Premier League. La gente habla más de la Premier League que de cualquier otra cosa cuando les dices de dónde eres en el mundo. Y en este momento, nos están arrastrando por el barro".
Exigencias de que los propietarios sean apartados
El Manchester City sigue decidido a recurrir, insistiendo en que posee pruebas irrefutables para limpiar su nombre. Sin embargo, Neville rechazó esta defensa e insistió en que una deducción de puntos o la retirada de títulos simplemente no es suficiente. En su lugar, Neville pidió la sanción definitiva contra la cúpula.
Neville añadió: "El único castigo que sería justo sería que hubiera enormes consecuencias; la mayor consecuencia sería apartar a los propietarios. Esa es la única consecuencia que, si yo fuera el Manchester City, me preocuparía. Sin embargo, si estás en el fútbol y estás pensando en las consecuencias, ¿qué puede ser más grave que el dopaje financiero a escala industrial que hemos visto y del que han sido declarados culpables?"
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¿Qué pasa ahora con el Manchester City?
El Manchester City tiene hasta el viernes para presentar oficialmente su apelación contra el veredicto de culpabilidad. A medida que la batalla legal se intensifica, la Premier League afronta una enorme presión para ofrecer una resolución definitiva y vinculante que, en última instancia, marcará el futuro a largo plazo y la integridad del fútbol inglés.
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