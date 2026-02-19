«Nos estamos ahogando otra vez»: Piers Morgan critica al Arsenal por su sensacional debacle ante el Wolverhampton, que ha mermado sus esperanzas de ganar el título

Los Gunners llevaban liderando desde el minuto cinco contra sus rivales de West Midlands, que siguen últimos en la Premier League con mínimas posibilidades de salvarse. Los goles de Bukayo Saka y Piero Hincapie dieron al Arsenal un claro dominio, pero Hugo Bueno recortó distancias con un disparo con la izquierda desde el borde del área antes de que Tom Edozie empatara a 2-2 en los últimos segundos, solo diez minutos después de su debut profesional, tras un gran error defensivo de David Raya y Gabriel.

El equipo de Arteta sigue líder de la tabla, actualmente con cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City, que tiene un partido menos. Este resultado aumenta la presión sobre el encuentro entre ambos equipos en el Etihad en abril, una situación muy familiar tras sus anteriores enfrentamientos por el título con los Cityzens. En dos ocasiones en el pasado, bajo la dirección de Arteta, el Arsenal ha liderado la tabla en primavera, solo para ser alcanzado y derrotado por el City de Pep Guardiola. Morgan no fue el único en temer lo peor tras su último tropiezo fatal.