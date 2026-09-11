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«Nos dieron una auténtica paliza»: David Raum y Willi Orban cargan contra la actuación del RB Leipzig tras la sorprendente derrota en la Champions League ante el Como
Las debutantes italianas sorprenden a las alemanas
El Como celebró su histórico debut europeo tras una espera de 119 años al arrollar al Leipzig por 4-1 en su estreno en la fase de liga de la Champions League. Los goles en la primera parte de Martin Baturina y Tasos Douvikas dieron a los locales una cómoda ventaja de dos tantos antes de que Assane Diao y Maximo Perrone sellaran un triunfo memorable a orillas del lago de Como. El tanto del honor de Andrija Maksimovic sirvió de poco para evitar a los visitantes una noche bochornosa en Lombardía.
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Raum lamenta la terrible actuación
El capitán del Leipzig, Raum, no se mordió la lengua en su valoración de la ejecución táctica y la mentalidad de su equipo, y admitió que estuvieron muy lejos de los estándares de la élite continental.
Reflexionando sobre la contundente derrota después del partido, el lateral izquierdo de 28 años declaró: «Esto sienta realmente fatal, hoy nos han dado una verdadera paliza. La primera parte fue terrible. La segunda, quizá, un poco mejor. En general, no fue una buena actuación por nuestra parte. Tenemos que aprender de esto. Tenemos que juntarnos lo antes posible, en realidad teníamos un plan claro. Pero otra vez no fuimos lo bastante valientes ni inteligentes con el balón. Tuvimos oportunidades para jugar. Pero no tuvimos la suficiente precisión, hoy simplemente no hubo suficiente de nada».
Orban admite el fracaso táctico
Su compañero en el centro de la defensa, Orban, fue igual de sincero al reconocer la supremacía absoluta de los debutantes de Cesc Fàbregas en la Serie A, que han disfrutado de un importante respaldo bajo la propiedad del Grupo Djarum desde 2019.
Reconociendo que el planteamiento táctico del equipo visitante se desmoronó, el defensa de 33 años explicó: "Teníamos un plan de partido razonable, pero enseguida quedó claro que no podíamos controlar el juego del Como. Este partido duele mucho hoy. El Como nos mostró lo que significa ser activo con el balón, tomar decisiones con el balón y dar buenos pases en el último tercio. Tenemos que aprender eso de nuestros rivales de hoy; mérito para ellos. Al final, nuestro plan de partido no funcionó".
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Respuesta rápida requerida a continuación
El Leipzig debe abordar con urgencia sus vulnerabilidades defensivas antes de recibir al potente PSV Eindhoven neerlandés en la segunda jornada en el Red Bull Arena el 13 de octubre. El equipo de Martin Demichelis afronta una prueba crucial de carácter y de compostura con el balón si quiere reavivar sus esperanzas de alcanzar la fase eliminatoria. Mientras tanto, el Como viajará a Róterdam para enfrentarse al Feyenoord en De Kuip la noche siguiente.
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