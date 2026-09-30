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«Nos detuvimos»: Joan Laporta revela por qué el Barcelona fracasó en verano en su intento de fichar al capitán del Inter Lautaro Martinez
La búsqueda del Barcelona de un delantero
El Barcelona entró en el mercado de fichajes de verano en busca de un sucesor a largo plazo para Robert Lewandowski. Después de encontrarse con complicaciones en una posible operación por Julian Alvarez, el conjunto catalán desvió su atención hacia Martinez. El director deportivo Deco inició los primeros contactos, allanando el camino para una aproximación formal.
Laporta asumió posteriormente el control personal de las negociaciones. El presidente del Barcelona se puso en contacto directamente con el presidente del Inter, Beppe Marotta, para hablar de una operación por el delantero de 29 años. Sin embargo, los campeones italianos bloquearon de inmediato el movimiento y declararon que su capitán no está en venta bajo ningún concepto.
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Laporta respeta la postura firme del Inter
En declaraciones a Corriere dello Sport, Laporta explicó cómo se frustró el traspaso. Elogió al internacional argentino antes de admitir la derrota ante la firme postura de Marotta.
«Es un jugador increíble; no queríamos dejarle escapar a ningún precio», dijo Laporta. «Así que llamé al presidente Marotta y me dijo que el jugador no estaba en venta».
Aunque Laporta sugirió que Martínez estaba abierto a fichar por el Barcelona, reconoció que los deseos del jugador no podían forzar un traspaso en contra de la voluntad del club.
«El Inter nos dijo “no” y entonces les dijimos que, en cualquier caso, no sería el jugador quien decidiera si se iba o no, porque el Inter quería retenerlo», añadió. «Así que, por respeto a Beppe Marotta, a quien respeto enormemente, nos detuvimos y ahí acabó todo».
Martínez confirma el interés real del Barcelona
El intento fallido pone de relieve los continuos esfuerzos del Barcelona por renovar sus opciones en ataque. A pesar de la gran admiración que sentían por Martínez, el Barça acabó respetando la postura del Inter y abandonó la operación para preservar su relación con el gigante italiano.
Más tarde, Martínez confirmó el interés del Barça durante unas declaraciones en la Gran Gala del Calcio. El delantero admitió que un traspaso al Camp Nou fue una posibilidad real antes de decidir comprometer su futuro con el Inter.
"Los rumores sobre el Barcelona eran ciertos, pero al final quise quedarme aquí junto a mis compañeros y mis aficionados", reveló Martínez. "Para mí, el Inter es todo orgullo, felicidad y ganas de seguir. He elegido quedarme aquí una vez más, quiero hacer grandes cosas en el Inter".
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Raphinha brilla en el papel de delantero de emergencia
Con Martínez firmemente comprometido con el Inter y Lewandowski ya fuera del Camp Nou, el Barcelona se vio obligado a encontrar soluciones internas. Su profundidad ofensiva quedó muy mermada tras el posterior traspaso de Ferran Torres al Paris Saint-Germain.
Afortunadamente para Hansi Flick, ha surgido un héroe inesperado. Raphinha ha sido utilizado como delantero de emergencia con un efecto devastador, y el brasileño ha marcado unos notables 14 goles en solo ocho apariciones esta temporada. Mientras tanto, Martínez seguirá en su búsqueda de más títulos liderando el ataque de los campeones italianos.
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