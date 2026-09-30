En declaraciones a Corriere dello Sport, Laporta explicó cómo se frustró el traspaso. Elogió al internacional argentino antes de admitir la derrota ante la firme postura de Marotta.

«Es un jugador increíble; no queríamos dejarle escapar a ningún precio», dijo Laporta. «Así que llamé al presidente Marotta y me dijo que el jugador no estaba en venta».

Aunque Laporta sugirió que Martínez estaba abierto a fichar por el Barcelona, reconoció que los deseos del jugador no podían forzar un traspaso en contra de la voluntad del club.

«El Inter nos dijo “no” y entonces les dijimos que, en cualquier caso, no sería el jugador quien decidiera si se iba o no, porque el Inter quería retenerlo», añadió. «Así que, por respeto a Beppe Marotta, a quien respeto enormemente, nos detuvimos y ahí acabó todo».



