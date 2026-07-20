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«Nos daremos cuenta de la locura que hemos hecho»: Unai Simón celebra el histórico triunfo de España en el Mundial
La sólida defensa de España le dio el título mundial
España ganó el Mundial tras encajar solo un gol en ocho partidos. La Roja venció 1-0 a Argentina en la final gracias al tanto de Ferran Torres en la prórroga. Simón, con siete partidos sin recibir gol, obtuvo el Guante de Oro y fue clave en una de las mejores defensas de la historia.
El guardameta del Athletic de Bilbao atribuyó el éxito a toda la plantilla y reconoció que aún estaban asimilando su logro, cuyo alcance, creía, se haría evidente al regresar a casa.
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«Nos daremos cuenta de la locura que hemos cometido»
Tras la final, Simón admitió que aún no había asimilado la magnitud del triunfo de España. El portero elogió al cuerpo técnico por mantener unida a la plantilla y resaltó la importancia de equilibrar a titulares y suplentes.
«Todavía lo estamos asimilando», afirmó, según recoge Mundo Deportivo. «No sentí ninguna emoción cuando el árbitro pitó el final del partido; fue más bien algo así como: lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Cuando lleguemos a España nos daremos cuenta de la locura que hemos vivido hoy.
«En una concentración tan larga, de 50 días, es clave mantener el ánimo y el equilibrio entre los que juegan más y los que juegan menos, y en eso el entrenador es excepcional. Ha sabido gestionar muy bien las emociones de todos los jugadores».
Simón destacó la solidez defensiva de España
Simón admitió que Argentina, especialmente con sus pases a Messi, puso a prueba a España en la final, aunque el equipo mantuvo su estilo pese a unos nervios iniciales.
«Siempre hemos mantenido nuestra seña de identidad, tanto en los buenos momentos como en los malos, y eso es fundamental para llegar a una final y ganar el título», explicó. «Todavía lo estamos asimilando. El paso del tiempo pondrá en valor lo que hemos hecho. Argentina buscó siempre lanzar balones largos para Messi. En la primera parte temimos fallar, pero a partir del minuto 70 controlamos el partido».
Aunque terminó el torneo con el Guante de Oro, Simón rechazó atribuirse el mérito del récord defensivo de España. Añadió: «Si mis guantes durante el Mundial pudieran hablar, dirían que no han trabajado tanto como los de otros porteros. Dejar la portería a cero en siete partidos es una cifra que costará superar y el mérito es de mis compañeros. Estoy agradecido a mis compañeros por el nivel defensivo».
- Getty Images Sport
España disfrutará de un logro histórico
Simón no fue el único premiado de la selección española. Rodri ganó el Balón de Oro y Pau Cubarsi, el premio al Mejor Jugador Joven. Los jugadores de La Roja regresan a casa para celebrar un título mundial forjado con una defensa sólida y gran disciplina.
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