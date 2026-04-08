Noir lamenta haber devuelto la esperanza al Real Madrid... y elude la pregunta sobre el Mundial

El portero alemán Manuel Neuer lamentó que el Bayern de Múnich no hubiera cerrado el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, disputado el martes por la noche, con un marcador superior al 2-1, al tiempo que destacó la dificultad de la tarea que les espera en el partido de vuelta en el Allianz Arena.
«Es una pena que el partido no acabara 2-0», declaró Neuer tras el encuentro. «Sabemos muy bien lo peligroso que es el Real Madrid. También tuvieron buenas ocasiones y desperdiciaron algunas, así que, ante todo, estamos contentos con la victoria aquí en el Bernabéu. Pero la tarea será muy difícil en Múnich».