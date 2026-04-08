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Noir lamenta haber devuelto la esperanza al Real Madrid... y elude la pregunta sobre el Mundial

Real Madrid vs Bayern Múnich
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Bayern Múnich
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M. Neuer
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El veterano portero advierte a sus compañeros antes del partido en el Allianz Arena

El portero alemán Manuel Neuer lamentó que el Bayern de Múnich no hubiera cerrado el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, disputado el martes por la noche, con un marcador superior al 2-1, al tiempo que destacó la dificultad de la tarea que les espera en el partido de vuelta en el Allianz Arena.

«Es una pena que el partido no acabara 2-0», declaró Neuer tras el encuentro. «Sabemos muy bien lo peligroso que es el Real Madrid. También tuvieron buenas ocasiones y desperdiciaron algunas, así que, ante todo, estamos contentos con la victoria aquí en el Bernabéu. Pero la tarea será muy difícil en Múnich».

  • Advertencia grave... «Todo es posible»

    El portero del Bayern añadió: «El Real Madrid cuenta con algunos de los mejores jugadores del mundo, que destacan por su gran velocidad y su habilidad para regatear y marcar, algo contra lo que es muy difícil defenderse».

    Y subrayó: «Si mantenemos la cohesión y la cercanía entre nosotros, será más fácil; pero si les damos espacios en los duelos individuales, la cosa se complica mucho. Es un placer jugar con este equipo y con el cuerpo técnico. Todo es posible».

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  • La pregunta difícil: ¿cuál es el objetivo del Mundial?

    Por otra parte, Neuer se negó rotundamente a hablar sobre la posibilidad de volver a la selección alemana, a pesar de los preparativos de la Mannschaft para disputar la fase final del Mundial de 2026 y de su brillante actuación, que le valió el título de mejor jugador del partido frente al Real Madrid.

    El portero, de 40 años, respondió cuando se le preguntó sobre el tema en la zona mixta tras el partido: «¿Queremos sacar este tema ahora? Como ya he dicho: no vamos a hablar de esto aquí ahora. ¿Cómo hemos jugado hoy? Ha sido una actuación increíble, y aquí no estamos hablando de la selección nacional. Ya he dicho lo que tenía que decir, y ahora mismo estoy centrado en el Bayern de Múnich».

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    Neuer confirmó que toda su atención se centra ahora en el partido de vuelta contra el Real Madrid, señalando que la victoria en el partido de ida supone un paso importante que hay que confirmar en el Allianz Arena.

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