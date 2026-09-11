«¡Noches como esta son la razón por la que me quedé!»: Nico Paz reacciona a la histórica goleada por 4-1 del Como al RB Leipzig en la Champions League

El Como celebró su primer partido de Champions League de la historia con una impresionante victoria por 4-1 sobre el RB Leipzig en casa. El histórico encuentro se disputó en el recién renovado Stadio Sinigaglia, que fue modernizado durante el verano para cumplir los estrictos requisitos de la UEFA.

De forma notable, los cuatro goles de los Lariani fueron marcados por jugadores que ayudaron al club a asegurarse el curso pasado su estatus europeo en la máxima categoría. Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao y el suplente Maxi Perrone vieron puerta para poner el broche a un debut continental soñado.

Andrija Maksimovic marcó un espectacular gol del honor para el Leipzig, pero sirvió de poco para apagar las celebraciones desatadas. El conjunto italiano dominó claramente el encuentro ante sus apasionados aficionados.