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Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Noche negra: la afición del Al-Ittihad exige la destitución de Vicenzi tras el escándalo del Al-Ain

Al Ittihad vs Al-Ain
Al Ittihad
Al-Ain
AFC Liga de Campeones
J. Wissing
Arabia Saudí
Emiratos Árabes Unidos
Alemania

Gran conmoción

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Las gradas del Ittihad se convirtieron en un escenario de protesta contra el entrenador alemán Jens Wissing, después de que el equipo fuera incapaz de resistir ante el Al Ain emiratí y encajara una abultada derrota por 1-4, en un encuentro que dejó al descubierto problemas tácticos que provocaron el malestar de la afición, que no dudó en dirigir duras críticas al director técnico tras el pitido final.

No fue solo la magnitud del resultado lo que desató la ira, sino también la forma en la que el conjunto se mostró ante su rival, además de las decisiones tácticas que tomó Wissing durante el partido, lo que abrió la puerta a los interrogantes sobre su capacidad para dirigir al equipo en la próxima etapa, especialmente dada la importancia de la competición en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Duras críticas y peticiones para la salida del entrenador

    En la plataforma "X", la derrota del Al-Ittihad generó una reacción airada de su afición, que criticó con dureza el estilo de Fessing en la gestión del encuentro. Algunos seguidores describieron sus decisiones con expresiones severas, llegando incluso a calificarlo de "criminal", en protesta por la forma en que afrontó el partido y las elecciones en las que se apoyó.

    Lee también: Vídeo: el Al-Ain hace probar al Al-Ittihad de la Copa del Al-Nassr en la Champions de Asia

    Asimismo, parte de las críticas se centró en la alineación con la que el técnico comenzó el partido, con reclamos para otorgar al nigeriano George Ilenikhena un papel más destacado en los próximos encuentros y contar con él en el once titular, por considerarlo una de las opciones que, según la afición, merece una mayor oportunidad para marcar la diferencia en ataque.

    Sin embargo, la petición más destacada y repetida entre los seguidores del Al-Ameed fue la de exigir la destitución del entrenador alemán, pues un amplio sector de ellos consideró que lo mostrado por el equipo ante el Al-Ain exige una intervención urgente de la directiva, en lugar de la continuidad de la situación técnica actual.

  • Kaku abre el marcador: el póker del Al Ain se completa en el minuto 90

    El sufrimiento del Al-Ittihad comenzó pronto, después de que el Al-Ain se adelantara con un gol de Alejandro Romero "Kaku" en el minuto 17, tras un remate excelente, antes de que Rafael Rodríguez ampliara la ventaja del conjunto emiratí con el segundo tanto en el minuto 42, dejando a los locales bajo una gran presión antes del final de la primera parte.

    El Al-Ittihad intentó reaccionar en la segunda mitad, y Marwan Al-Sahafi logró recortar la distancia en el minuto 53, aprovechando un pase de Houssem Aouar, pero el Al-Ain recuperó la ventaja de dos goles tan solo cinco minutos después, cuando el defensa del Al-Ittihad Jan Carlo Simic marcó en propia puerta en el minuto 58.

    En el momento en que el Al-Ittihad buscaba una oportunidad para volver a recortar distancias, el Al-Ain obtuvo un penalti en el minuto 90, que Matías Palacios transformó en el cuarto gol, con lo que los visitantes sellaron el encuentro con un cuatro a uno.

  • Tokyo Verdy v Gamba Osaka - J.LEAGUE MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION LEAGUE Playoff Round 2nd LegJ.LEAGUE

    Vítor Pereira ante una dura prueba para recuperar la confianza de los aficionados del Al-Ittihad

    En cuanto a la clasificación, el Al-Ain elevó su cuenta a 12 puntos, situándose en solitario al frente del grupo Oeste de la Liga de Campeones de Asia Élite, mientras que el Al-Ittihad se quedó con 4 puntos en la novena posición, lo que complica aún más su situación en la lucha por la clasificación tras una dolorosa derrota en su propio estadio.

    Este resultado coloca a Vicente bajo una presión creciente, no solo por la abultada derrota, sino también por la amplia brecha entre las aspiraciones de la afición y lo que el equipo ofrece sobre el terreno de juego.

    Entre las peticiones de su destitución y los llamamientos a cambiar sus elecciones técnicas, los próximos enfrentamientos serán determinantes para dibujar los rasgos de su futuro con el Decano.

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