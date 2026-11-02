En la plataforma "X", la derrota del Al-Ittihad generó una reacción airada de su afición, que criticó con dureza el estilo de Fessing en la gestión del encuentro. Algunos seguidores describieron sus decisiones con expresiones severas, llegando incluso a calificarlo de "criminal", en protesta por la forma en que afrontó el partido y las elecciones en las que se apoyó.

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Asimismo, parte de las críticas se centró en la alineación con la que el técnico comenzó el partido, con reclamos para otorgar al nigeriano George Ilenikhena un papel más destacado en los próximos encuentros y contar con él en el once titular, por considerarlo una de las opciones que, según la afición, merece una mayor oportunidad para marcar la diferencia en ataque.

Sin embargo, la petición más destacada y repetida entre los seguidores del Al-Ameed fue la de exigir la destitución del entrenador alemán, pues un amplio sector de ellos consideró que lo mostrado por el equipo ante el Al-Ain exige una intervención urgente de la directiva, en lugar de la continuidad de la situación técnica actual.