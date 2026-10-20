Cesc Fabregas ha hecho balance ante la UEFA mientras el Como se prepara para recibir al Manchester United en la tercera jornada de la Liga de Campeones de la UEFA. El rápido ascenso del club lombardo le llevó a subir a la Serie A en 2024 y a terminar cuarto la pasada temporada, lo que le permitió clasificarse para una competición europea.

Para Fabregas, recibir al equipo de la Premier League supone un hito importante para toda la ciudad de Como.

El entrenador español instó a su plantilla a mantener la calma y disfrutar de la oportunidad de competir al más alto nivel.