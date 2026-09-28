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«¡No voy a dejar que digas semejantes gilipolleces!» - Djibril Cisse responde a Mike Dean por las «extrañas» tácticas del QPR antes del icónico gol de la victoria de Sergio Agüero para el Manchester City
Cissé responde a las teorías conspirativas de «mierda»
El mundo del fútbol nunca ha dejado realmente de debatir el dramático desenlace de la temporada 2011-12 de la Premier League, pero la polémica ha vuelto a avivarse tras los comentarios del exárbitro Mike Dean y la leyenda del Manchester United Wayne Rooney.
Respondiendo a un clip rescatado de Dean y Rooney hablando sobre el partido, publicación de Cisse en X, el exjugador de Liverpool y Marsella escribió: "¡No voy a dejar que habléis así de esa mierda! Tengamos una reunión seria y hablemos de ello porque no hay manera de que vaya a aceptar más vuestras gilipolleces, así que hagámoslo".
El enfado nace de la insinuación de que el QPR, sabiendo que estaba a salvo del descenso por otros resultados, careció del nivel competitivo necesario para cerrar el partido y acabó permitiendo que Dzeko y Aguero marcaran los goles que arrebataron el título al Manchester United en los últimos segundos de la temporada.
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Las «extrañas» tácticas, bajo la lupa
La controversia se centra en un momento concreto del juego tras el empate de Dzeko en el minuto 92. Cuando el QPR reanudó desde el círculo central, envió de inmediato el balón en largo al campo del Manchester City, devolviendo en la práctica la posesión al equipo de Roberto Mancini.
Dean, que fue el árbitro principal del encuentro, admitió que en ese momento le resultó difícil comprender la toma de decisiones del equipo visitante. Declaró: "Una vez que el QPR supo que estaba salvado, creo que Mackie estaba en el campo celebrándolo mientras el partido seguía en juego. Ellos (el City) ponen el 2-2, y ellos (el QPR) simplemente la mandan atrás y se la dan. Y nosotros estábamos como: '¿qué está pasando?, ¿por qué les están devolviendo el balón de inmediato?'. Lo dije por el pinganillo. Fue simplemente algo extraño. Sacar de centro y devolverles el balón directamente. Neil Swarbrick, el cuarto árbitro, dijo: 'seguid atentos, algo va a pasar'. Simplemente sabías que algo iba a pasar. Se notaba."
Rooney se suma al coro de sospechas
Rooney ha sido uno de los críticos más vehementes de lo ocurrido aquella tarde, sintiendo lógicamente el dolor de perder un título de una forma tan desgarradora. El actual entrenador del Plymouth Argyle señaló que la plantilla del QPR aquel día contaba con varios jugadores con vínculos importantes con el Etihad Stadium, entre ellos Nedum Onuoha y Shaun Wright-Phillips, junto al temperamental Joey Barton.
En una publicación aparte en redes sociales, Cisse devolvió la culpa a los propios fallos del Manchester United a lo largo de la temporada de 38 partidos. Preguntó de forma tajante a sus seguidores: «¿Es culpa nuestra que hayan perdido 5 partidos en la liga y hayan esperado al último partido para ganar la liga???»
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Defender las celebraciones posteriores al partido
Otro punto de fricción para los aficionados del United ha sido ver a Cisse celebrando sobre el césped con jugadores del Manchester City después del pitido final. Las imágenes del delantero abrazándose con Samir Nasri se han utilizado a menudo como «prueba» de una falta de distancia profesional.
Anteriormente declaró a FourFourTwo: «No voy a seguir aguantando esta acusación. Estaba celebrando con Nasri. No celebré con Mario Balotelli, Aguero ni con nadie más. Celebré con mi hermano, Samir, que había sido amigo mío durante 15 años. Me alegré por mi amigo y también porque conseguimos mantener la categoría. No me importa el Man City. Mi amigo ganó por fin la Premier League después de muchos años en Inglaterra y me alegré por él y también por mí. Eso es todo».
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