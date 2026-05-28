«No voy a cambiar por nada del mundo»: Pedri quiere quedarse en el Barcelona toda su carrera

En declaraciones a Televisión Canaria, el centrocampista desmintió los rumores de traspaso y afirmó que jugar en el Barça es su mayor ambición: «Jugar en el Barça es lo mejor que hay. Es lo que soñaba de niño y no voy a cambiarlo ahora por nada del mundo».

Su familia lleva años ligada al club: su abuelo fundó una peña y su padre la mantuvo viva. «Ojalá mi abuelo estuviera vivo para ver todo lo que está logrando su nieto», confesó emocionado. «Mi padre siempre me dice que, si me hubiera visto jugar en el Barça, se habría mudado conmigo, iría a todos los partidos y sería mi fan número uno. Le habría encantado. Parece una película: mi abuelo fundó la peña, mi padre la continuó y ahora me animan desde el mismo lugar donde yo veía los partidos de niño. Es un sueño hecho realidad».