La mala racha del Manchester United continuó con una derrota por 2-0 a domicilio ante el Atlético de Madrid en la Champions League. El resultado amplió a cinco partidos su racha sin ganar en todas las competiciones. La aciaga noche en la capital española empeoró cuando Leny Yoro recibió una tarjeta roja directa en el minuto 74 por impedir una ocasión manifiesta de gol.

Sin embargo, el verdadero drama llegó después del pitido final. Martinez arremetió verbalmente contra la directiva del club y señaló en particular al director deportivo Jason Wilcox. El estallido del argentino puso de relieve lo que consideraba una falta de apoyo al entrenador Michael Carrick tras un mercado de fichajes decepcionante.

Lejos de retractarse de sus primeras declaraciones tras el partido, el jugador de 28 años fue un paso más allá. Concedió una segunda entrevista a la leyenda del club Peter Schmeichel, en la que reiteró su frustración y desafió a la cúpula a tomar medidas disciplinarias.



