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«¡No voy a callarme!»: Lisandro Martinez se arriesga a provocar la ira del Manchester United al reafirmarse en sus duras críticas a la directiva en una SEGUNDA entrevista explosiva tras la derrota ante el Atlético de Madrid
Una noche de pesadilla en Madrid
La mala racha del Manchester United continuó con una derrota por 2-0 a domicilio ante el Atlético de Madrid en la Champions League. El resultado amplió a cinco partidos su racha sin ganar en todas las competiciones. La aciaga noche en la capital española empeoró cuando Leny Yoro recibió una tarjeta roja directa en el minuto 74 por impedir una ocasión manifiesta de gol.
Sin embargo, el verdadero drama llegó después del pitido final. Martinez arremetió verbalmente contra la directiva del club y señaló en particular al director deportivo Jason Wilcox. El estallido del argentino puso de relieve lo que consideraba una falta de apoyo al entrenador Michael Carrick tras un mercado de fichajes decepcionante.
Lejos de retractarse de sus primeras declaraciones tras el partido, el jugador de 28 años fue un paso más allá. Concedió una segunda entrevista a la leyenda del club Peter Schmeichel, en la que reiteró su frustración y desafió a la cúpula a tomar medidas disciplinarias.
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«No voy a cerrar la boca»
El defensa habló con CBS Sports y reforzó su postura. Señaló la falta de profundidad de la plantilla y exigió cambios institucionales de gran calado. «Tenemos muchos partidos, hay que rotar a los jugadores y, para mí, no tenemos la mejor plantilla en comparación con otros grandes equipos. Como club, espero más», insistió.
«No me voy a callar; necesitamos tener más ambición», continuó Martinez. «Intento ser positivo y sincero. Tenemos que cambiar y hacer más porque creo que somos capaces de mejorar. Tenemos a los jugadores. Pero también, cuando ves los partidos por televisión, ves a los jugadores y a quien dirige al equipo y los señalas con el dedo, y con razón: asumimos la responsabilidad».
Concluyó con una última advertencia a los dirigentes de Old Trafford: «Pero también, como club, espero más, ¿sabes? Espero más. No me voy a callar. Necesitamos más ambición. Tenemos que hablar más de ganar la Champions League y la Premier League. Si no decimos la verdad, nada cambiará».
Rooney arremete contra una agenda «irrespetuosa»
La situación en Old Trafford ha provocado duras críticas de la leyenda del club Wayne Rooney, que acusó al defensa de perjudicar a sus compañeros. El exdelantero sugirió que las entrevistas se habían planificado cuidadosamente de antemano y que podrían dañar gravemente la moral de la plantilla si no se aborda el asunto.
«Creo que lo de Martinez fue muy premeditado», afirmó Rooney. «Es triste porque, cuando necesitas que todos los jugadores permanezcan unidos, no te pueden contar lo que ocurre por encima de ti. Creo que también es una falta de respeto hacia sus compañeros, porque les está faltando al respeto; está diciendo que no son lo bastante buenos».
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Visita crucial a Elland Road
Todas las miradas estarán puestas en Carrick y la cúpula del Manchester United para ver cómo gestionan la situación del defensa, que ha hablado sin tapujos, en los próximos días. El equipo necesita con urgencia recuperarse y poner fin a su mala racha, pero la previa de su próximo partido estará inevitablemente marcada por las repercusiones de esta explosiva polémica.
El United volverá a jugar en la Premier League el domingo 18 de octubre, con una difícil visita al Leeds. Está por ver si Martinez formará parte de la convocatoria para el desplazamiento.
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