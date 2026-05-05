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«¡No voy a aparecer!»: Maurizio Sarri pide dimisiones y amenaza con boicotear el derbi Lazio-Roma
Furioso por el calendario
El entrenador del Lazio criticó a la Lega Serie A por fijar el derbi contra la Roma el domingo 17 de mayo a las 12:30, en plena ola de calor. Argumentó que ese horario, unido al calor previsto en mayo, refleja una total falta de comprensión de la importancia del partido y evidencia la incompetencia de los organizadores al coordinar los calendarios de los principales clubes en el momento culminante de la temporada.
- AFP
Defender el orgullo de la ciudad
El exentrenador del Chelsea criticó la decisión de programar el derbi de Roma a mediodía en mayo, y la consideró una falta de respeto hacia la ciudad, los clubes y la afición. Sarri declaró a DAZN Italia: «Al principio de la temporada jugamos con 37 grados; ahora nos obligan a jugar en mayo a mediodía. Es un insulto, y alguien debe asumir la responsabilidad.
Espero que no nos hagan jugar a esa hora; alguien debería dimitir por proponerlo. Si lo hacen, no iré a las ruedas de prensa en protesta. Pregunta a la Lega Serie A por qué no hizo jugar al Inter y al Milan a ese horario».
Incertidumbre sobre el futuro
Más allá de la polémica sobre el calendario, el entrenador ha sembrado serias dudas sobre si seguirá en el club la próxima temporada. Al preguntársele si se quedaría, Sarri evitó comprometerse y centró la atención en los cuatro partidos que quedan.
“Quedan cuatro partidos, uno muy importante. Nos centramos en ellos. Después hablaremos con el club y veremos si cumplimos el contrato”, añadió.
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Un final exigente
El Lazio es octavo en la Serie A con 51 puntos y ya no puede alcanzar la Liga de Campeones. Aun así, le espera un cierre clave: este sábado recibe al nuevo campeón, el Inter, y la semana siguiente lo enfrentará en la final de la Coppa Italia. Después jugará el derbi contra la Roma y cerrará la temporada en casa ante el Pisa el 24 de mayo.