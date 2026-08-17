Kessler sostuvo que El Mala sigue mostrando la máxima profesionalidad y un compromiso total con el club pese a que el traspaso no se concretó. Y continuó: "No le veo ninguna decepción. Estoy en contacto con Said casi todos los días y hablamos con mucha franqueza sobre la situación. Y, a juzgar por la forma en que se comporta y viste nuestra camiseta, está clarísimamente muy orgulloso de ser jugador del Colonia".

También reiteró que el delantero seguirá en el RheinEnergieStadion de cara a la próxima temporada: "Solo puedo repetir lo que vengo diciendo desde hace semanas: estoy convencido de que jugará en el Colonia esta temporada".

Sin embargo, la cúpula del Colonia es muy consciente de que la continua progresión de El Mala atraerá inevitablemente el interés de otros pesos pesados: "Los jugadores que se desarrollan bien aquí atraerán de forma natural el interés de otros clubes. Desde luego, esta no será la última vez en nuestra vida que nos sentemos en una mesa de negociación con el Borussia Dortmund".