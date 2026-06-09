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«No veo a otro delantero mejor que él»: por eso Cristiano Ronaldo debe ser titular con Portugal en el Mundial 2026, según un excompañero que elogia su talento «único»
Ronaldo sigue siendo «único»
Maniche, excompañero de Ronaldo en la selección portuguesa, defiende que el delantero del Al-Nassr siga siendo el referente ofensivo del equipo hasta el Mundial de 2026. A pesar de los debates sobre su edad y movilidad, Maniche destaca su instinto goleador único.
Ronaldo tendrá 41 años cuando arranque la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica, pero sigue marcando con regularidad en la Liga Profesional de Arabia Saudí y en los parones internacionales. Para Maniche, quien compartió vestuario con él en la Euro 2004, la decisión de alinearlo se basa en méritos, no en reputación.
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La falta de alternativas mejores
El excentrocampista de Chelsea y Atlético de Madrid afirmó que, pese a la abundancia de talento técnico en Portugal, falta un delantero tan eficaz como Ronaldo.
Resaltó su nivel físico y dedicación como claves para seguir al máximo pese a estar en la recta final de su carrera.
«No veo a ningún otro delantero mejor que él», declaró Maniche a Flashscore al hablar del talento que maneja el seleccionador Roberto Martínez. Para Maniche, Ronaldo es un talento «único»: su sola presencia crea espacios y oportunidades para los demás, por lo que debe seguir siendo parte del once inicial mientras Portugal busca mantener su buen momento.
Mourinho, la solución para el Real Madrid
Más allá de la selección nacional, Maniche habló sobre el futuro de su exentrenador en el Oporto y el Chelsea, José Mourinho. Dado que a «The Special One» se le relaciona a menudo con un regreso al Real Madrid, Maniche cree que el veterano técnico aún puede soportar la presión del Santiago Bernabéu, pese a las críticas que dicen que sus métodos están obsoletos.
«Es difícil rechazar al Real Madrid. Ese interés no me sorprende. Hay una relación fuerte entre Florentino Pérez y José Mourinho. Cuando llegó al Madrid, el Barcelona dominaba Europa, pero él devolvió la competitividad al club. Además, Mourinho sigue siendo un técnico muy competente y directo, capaz de ganarse a los jugadores. Este interés no es casual: algunos dicen que ya no gana o que no se adaptó al fútbol moderno, pero yo no estoy de acuerdo», concluyó Maniche.
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Con la mirada puesta en 2026
Pese a que algunos expertos recomiendan que Portugal inicie una transición y deje de depender de su máximo goleador histórico, Martínez sigue confiando en el capitán. La ambición de Ronaldo de alcanzar los 1.000 goles lo impulsa, y el Mundial 2026 podría ser su última chance de ganar el único gran título que falta en su palmarés.
Todos los ojos estarán sobre él el 17 de junio, cuando lidera el ataque luso contra la República Democrática del Congo en el debut del Grupo K del Mundial 2026. También integran el grupo Colombia y Uzbekistán.