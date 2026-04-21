«No veo a Eddie Howe al mando la próxima temporada»: Alan Shearer afirma que el entrenador del Newcastle está siendo «sacrificado» por unos jugadores «horribles»

En el pódcast «The Rest is Football», Shearer mostró preocupación por la continuidad de Howe y su falta de chispa tras perder contra el Bournemouth.

Al comentar su futuro en Tyneside, el máximo goleador histórico de la Premier League afirmó: «Por muy duro que sea para Eddie, no sé qué va a pasar con él. Escuché su entrevista tras perder con el Bournemouth y lo vi en la banda, y no puedo evitar preguntarme: ¿querrá volver a intentarlo? ¿Tendrá la oportunidad?

Si todo sigue igual, me gustaría que se quedara, pero ¿cree él que tendrá la oportunidad? ¿Quiere volver a intentarlo? ¿Tendrá que vender el Newcastle United? No veo a Eddie Howe al frente del Newcastle la próxima temporada, por desgracia. Veo su entrevista y no estoy seguro de que tenga ganas de luchar».