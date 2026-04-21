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«No veo a Eddie Howe al mando la próxima temporada»: Alan Shearer afirma que el entrenador del Newcastle está siendo «sacrificado» por unos jugadores «horribles»
Las urracas en caída libre
El Newcastle ocupa el puesto 14 de la Premier League tras caer desde la cuarta plaza que logró la temporada pasada y que le dio acceso a la Liga de Campeones. Tres derrotas consecutivas por 2-1, incluida la dolorosa visita del Sunderland, han agravado su crisis. Los fichajes estrella Nick Woltemade y Yoane Wissa aún no han dejado huella. Entre ambos solo han marcado ocho de los 46 goles del equipo en la liga, lo que acentúa la inconsistencia táctica y el malestar creciente.
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Se cuestiona la falta de garra
En el pódcast «The Rest is Football», Shearer mostró preocupación por la continuidad de Howe y su falta de chispa tras perder contra el Bournemouth.
Al comentar su futuro en Tyneside, el máximo goleador histórico de la Premier League afirmó: «Por muy duro que sea para Eddie, no sé qué va a pasar con él. Escuché su entrevista tras perder con el Bournemouth y lo vi en la banda, y no puedo evitar preguntarme: ¿querrá volver a intentarlo? ¿Tendrá la oportunidad?
Si todo sigue igual, me gustaría que se quedara, pero ¿cree él que tendrá la oportunidad? ¿Quiere volver a intentarlo? ¿Tendrá que vender el Newcastle United? No veo a Eddie Howe al frente del Newcastle la próxima temporada, por desgracia. Veo su entrevista y no estoy seguro de que tenga ganas de luchar».
El conflicto interno de Howe
Las críticas alcanzaron a la plantilla: Shearer acusó al equipo de no apoyar al entrenador durante la mala racha, destacando la derrota en el derbi ante el Sunderland como el punto más bajo. «Miré a los jugadores y, si eso es luchar por su entrenador, lo hicieron fatal. Le echaron la culpa a él», añadió.
Howe, sin embargo, insiste en que sigue comprometido con el Newcastle. «Solo quiero servir al club y hacer lo mejor para él. Si para ayudar debo marcharme, lo haré sin problema», afirmó antes del duelo contra el Bournemouth.
«No se trata de mí. Si creo que soy la persona adecuada para llevar al club hacia adelante, cosa que creo en este momento, entonces lo haré y lucharé hasta el final. Lucharé más duro que nunca, pero se trata de asegurarme de que esas dos cosas estén alineadas».
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Las pruebas de los Emiratos y las esperanzas europeas
El Newcastle visita este sábado el Emirates Stadium para medirse al Arsenal, en su lucha por volver a ganar. Con 42 puntos en 33 partidos, los Magpies están a seis del Chelsea, sexto, así que Europa aún es posible. Pero, con la moral baja, Howe debe reaccionar ya para salvar la temporada.