«¿Queremos sacar el tema ahora?», preguntó el número uno del campeón alemán, cuando los periodistas presentes en la zona mixta le preguntaron, tras la victoria por 2-1 del Múnich, sobre un posible regreso a la selección alemana.
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«No vamos a sacar este tema ahora»: el portero del Bayern, Manuel Neuer, se muestra tajante sobre un tema tras su brillante actuación contra el Real Madrid
A continuación, Neuer añadió: «Como ya he dicho: no vamos a sacar este tema ahora. ¿Dónde hemos jugado hoy? Ha sido una actuación sensacional, no estamos hablando aquí de la selección nacional. Ya he dicho lo que tenía que decir y me concentro en el FC Bayern».
Para él, lo más importante es «haber ganado este partido», según el jugador de 40 años. «Es importante confirmarlo en el partido de vuelta. Lo demás no me importa».
Neuer fue el hombre más destacado sobre el terreno de juego frente a los blancos, despejó con solidez en varias ocasiones ante el ataque de los blancos liderado por Kylian Mbappé y Vinicius Junior, y al término del partido recibió de la UEFA el premio oficial al «Jugador del Partido».
- AFP
Eberl elogia a Neuer: «Nos ha salvado»
Las alabanzas también llegaron del director deportivo del Bayern, Max Eberl, quien calificó la actuación de su portero de «brillante». «Sinceramente, no me sorprende su actuación. Manu lleva toda la temporada jugando a este nivel. Tiene un buen instinto para saber dónde colocarse y hoy nos ha salvado en alguna que otra ocasión».
Sin embargo, Eberl tampoco quiso entrar en detalles sobre un posible regreso a la selección alemana: «Hoy no soy responsable del seleccionador nacional», comentó sonriendo.
A pocos meses del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, la DFB se encuentra en medio de un debate sobre la elección del portero titular. El seleccionador nacional, Julian Nagelsmann, se había decantado en principio por Oliver Baumann, del Hoffenheim, como número uno para el torneo, pero muchos expertos reclaman la convocatoria de Neuer.
El jugador de 40 años fue el portero titular de la selección alemana durante casi 15 años, pero anunció su retirada anticipada de la selección tras la eliminación en cuartos de final de la Eurocopa 2024, celebrada en casa, contra España. En principio, el suplente de larga trayectoria Marc-André ter Stegen debería haber tomado el relevo de Neuer, pero es muy probable que no sea tenido en cuenta debido a las numerosas lesiones sufridas durante la temporada actual.
Los próximos partidos del FC Bayern de Múnich
Fecha
Hora
Partido
Sábado, 11 de abril
18:30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Miércoles, 15 de abril
21:00
FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)
Domingo, 19 de abril
17:30
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
Miércoles, 22 de abril
20:45
Bayer Leverkusen - FC Bayern (Copa DFB)