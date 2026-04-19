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«¡No vamos a rendirnos!» - Mikel Arteta insiste en que los jugadores del Arsenal están «ahora más convencidos» de que pueden ganar el título, a pesar de la dura derrota ante el Manchester City
Arteta encuentra la confianza en la derrota
El Arsenal vio reducida su ventaja a solo tres puntos tras el gol de Erling Haaland en la segunda parte, que dio la victoria al equipo de Pep Guardiola. El City tiene un partido menos y podría superar a los Gunners por diferencia de goles si vence al Burnley a mitad de semana, pero Arteta no se inmuta.
«Creo hoy, creía el miércoles y creía hace una semana, porque los veo todos los días y conozco nuestro nivel», afirmó el técnico del Arsenal. «Si hoy [los jugadores] necesitaban más convicción, ahora la tienen. Lo hablaban en el vestuario.
Ahora es otra liga: ellos tienen un partido menos, nosotros tres puntos de ventaja y cinco por jugar. Todo está por decidir, no vamos a parar».
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Oportunidades perdidas en el Etihad
Los Gunners mostraron más garra que en sus últimos partidos, pero su falta de puntería terminó pesando. Rayan Cherki abrió el marcador para los locales, y Kai Havertz empató tras un error de Gianluigi Donnarumma. Sin embargo, Havertz desperdició varias ocasiones claras, incluido un par de cabezazos que podrían haber cambiado la lucha por el título.
«Vinimos aquí a ganar el partido», afirmó Arteta sobre su planteamiento táctico. «El mensaje quedó claro desde tres días antes. Nos preparamos para llevar el encuentro a las zonas en las que creíamos que podíamos ganarlo. Lo hicimos, aunque empezamos con un gol en contra y tuvimos que manejar esa desventaja psicológica. Lo logramos, demostramos que estamos ahí. Pero la clave estuvo en las áreas y eso decidió el partido».
No hace falta animarse
Tras cuatro derrotas en los últimos seis partidos, se duda sobre la fortaleza mental del Arsenal. Arteta lo rechazó:
«Si tuviera que elegir a los jugadores para ganar la Premier League con cinco partidos por jugar y estar en la final de la Champions, debería estar en casa», afirmó Arteta. «No es el caso. Nunca ha sido necesario, ni siquiera en los momentos difíciles».
- AFP
Cuenta atrás final para los Gunners
El Arsenal debe reorganizarse para enfrentar al Newcastle United el fin de semana. Aunque la ventaja ahora favorece al City, Arteta asegura que la presión no doblegará a su joven plantilla: «Ahora es una nueva liga. Todo está por decidir», afirmó.
Además, los Gunners se preparan para los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, en su búsqueda del doblete nacional y europeo.