El entrenador del Real Madrid, Mourinho, ha revelado que no se ha visto obligado a actuar como mediador entre Tchouameni y Valverde, pese a la fricción de alto perfil que definió su relación la temporada pasada. El dúo estuvo en el centro de dos altercados separados en mayo, uno de los cuales acabó con Valverde hospitalizado por una lesión en la cabeza.

Sin embargo, desde el parón veraniego, en el que Tchouameni firmó un nuevo contrato y Valverde heredó la capitanía tras la salida de Dani Carvajal, el ambiente ha cambiado de forma drástica. En la previa del duelo contra el Rayo Vallecano, Mourinho expresó su satisfacción por la unidad actual. «Mira, yo no he hecho nada. Ellos lo han hecho todo por sí mismos. La empatía dentro del grupo hoy, la amistad, la forma en que trabajan juntos, la frustración cuando salen porque nadie quiere ser sustituido, pero aun así apoyan a sus compañeros, el jugador que entra en el último minuto... el grupo es fantástico».