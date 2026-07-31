En su comunicado de dimisión, Cordeiro subrayó que no podía quedarse de brazos cruzados mientras se desarrollaba el plan para vender una participación del Mundial: «No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA considera vender una participación del Mundial».

El expresidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos se desmarcó públicamente de la propuesta de filial comercial de 20.000 millones de dólares y la condenó directamente: «Quiero ser claro. No tuve ninguna participación en esta propuesta y me opongo a ella de manera inequívoca».

Calificó de manera inequívoca el plan de comercialización como «un mal negocio para el fútbol».

Cordeiro destacó que su trayectoria profesional en la banca le daba una comprensión clara de los peligros a largo plazo de una decisión así: «El fútbol ha sido central en mi vida y, después de más de 35 años en la banca, entiendo tanto el valor de este activo como las consecuencias de ceder parte de él. Por eso esta propuesta debe ser rechazada».