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«¡No tuve ninguna implicación!» - Gianni Infantino pierde apoyos mientras un asesor principal de la FIFA dimite con un comunicado incendiario contra el plan para el Mundial
Cordeiro dimite por la propuesta
El asesor sénior de la FIFA Cordeiro ha dimitido de forma drástica de su cargo en protesta por los planes de comercialización del Mundial del presidente Infantino. El exbanquero de Goldman Sachs, que anteriormente representó al organismo rector del fútbol mundial en el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca, rechazó con firmeza la propuesta de crear una filial comercial de 20.000 millones de dólares mediante la venta de una participación del 20 por ciento a inversores privados. Cordeiro consideró que la decisión de desprenderse del activo más valioso del fútbol era un error fundamental.
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Un exasesor lanza una advertencia
En su comunicado de dimisión, Cordeiro subrayó que no podía quedarse de brazos cruzados mientras se desarrollaba el plan para vender una participación del Mundial: «No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA considera vender una participación del Mundial».
El expresidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos se desmarcó públicamente de la propuesta de filial comercial de 20.000 millones de dólares y la condenó directamente: «Quiero ser claro. No tuve ninguna participación en esta propuesta y me opongo a ella de manera inequívoca».
Calificó de manera inequívoca el plan de comercialización como «un mal negocio para el fútbol».
Cordeiro destacó que su trayectoria profesional en la banca le daba una comprensión clara de los peligros a largo plazo de una decisión así: «El fútbol ha sido central en mi vida y, después de más de 35 años en la banca, entiendo tanto el valor de este activo como las consecuencias de ceder parte de él. Por eso esta propuesta debe ser rechazada».
La justificación financiera, muy cuestionada
El concepto de Infantino pasa por vender participaciones en una filial comercial que gestiona los Mundiales masculino y femenino, así como el Mundial de Clubes, a una firma de inversión con sede en Nueva York.
Cordeiro cuestionó la urgencia financiera del movimiento y señaló los 15.000 millones de dólares en ingresos que la FIFA generó durante el último ciclo de cuatro años: «La FIFA ya tiene acceso a recursos financieros extraordinarios. La organización cuenta con miles de millones de dólares en reservas y no tiene deuda».
Advirtió de que ceder la propiedad permanente para captar capital carecía de toda lógica: «En ese contexto, vender una participación permanente del activo más valioso del fútbol para recaudar 4.200 millones de dólares tiene poco sentido. Es hipotecar el futuro del fútbol sin ninguna justificación convincente».
Al reflexionar sobre sus cinco años en la FIFA junto a Infantino, Cordeiro señaló que estuvo rodeado de «personas comprometidas, íntegras y que se preocupan profundamente por el juego».
Concluyó su declaración instando a otros altos cargos de la FIFA a pronunciarse contra el plan: «Espero que ellos también alcen la voz, porque decisiones de esta magnitud deben tomarse en interés del fútbol, no de quienes pueden beneficiarse de ello».
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Infantino afronta presión política
La dimisión de Cordeiro genera una importante presión política sobre el liderazgo de Infantino de cara al orden del día del próximo congreso. Aunque anteriormente se esperaba que el actual presidente se presentara sin oposición a la reelección del próximo marzo, estos acontecimientos podrían provocar la aparición de posibles rivales antes de la fecha límite del 18 de noviembre.
La FIFA afronta ahora una prueba de transparencia interna, mientras sigue creciendo la crítica en torno a la comercialización del fútbol.
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