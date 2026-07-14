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«¡No tomes ninguna decisión ahora!» - Ronaldo insta a Neymar a replantearse su retirada de la selección brasileña tras «sacrificarse» por el Mundial de 2026
Fenomeno pide calma
Tras la eliminación de Brasil en octavos, su máximo goleador anunció su retiro internacional. Pero Ronaldo le aconsejó no decidir nada en caliente y darle tiempo al tiempo.
En una entrevista con Rede Ronaldo y TNT Sports Brasil, el legendario delantero fue claro: «No te exijas nada ni tomes decisiones ahora; no hace falta. Nadie debe resolver nada en este momento», dijo, para darle espacio al mediapunta a asimilar la decepción.
- AFP
Sacrificio por la Seleção
Ronaldo destacó el inmenso esfuerzo físico que Neymar realizó solo para estar en el torneo de Norteamérica. A pesar de sus problemas físicos, el delantero jugó en la sorpresiva derrota de Brasil 2-1 ante Noruega, resultado que lo hizo llorar en la rueda de prensa posterior.
«Volverá a su club y jugará. No olvidemos que estuvo dos años lesionado», recordó Ronaldo. «Vino como un sacrificio para este Mundial. Recuperará el ritmo, marcará goles y recuperará la confianza».
Ancelotti y el camino hacia 2030
El campeón del Mundial 2002 cree que, si Neymar se mantiene en forma, seguirá siendo clave para el equipo de Carlo Ancelotti. Aunque lo vieron en un torneo de la World Series of Poker tras su eliminación, Ronaldo espera que recupere su espíritu competitivo cuando arranque la temporada local y se recupere del desgaste físico de sus lesiones.
«Dentro de poco volverá a estar motivado y, quién sabe, quizá Ancelotti lo considere para la selección brasileña», añadió el exjugador del Real Madrid. «Tiene las cualidades técnicas. Ahora solo necesita estar en buena forma física para ser decisivo».
Consejos para la jubilación y vídeos sobre IA
La postura inicial de Neymar parecía definitiva cuando habló en el MetLife Stadium: «Lo intenté. Empezó aquí y terminó aquí. Ahora se ha acabado». Sus palabras causaron luto en Brasil, donde su carrera sumó 80 goles con la selección, pero nunca el esquivo sexto título mundial.
Sin embargo, en las redes ya se especula con un regreso en 2030. El jugador reaccionó con emojis emotivos a un vídeo generado por IA en el que se le veía corriendo hacia el trofeo. Ahora, con el respaldo de Ronaldo y otros que le piden que se quede, la puerta a un cambio de rumbo sigue abierta.
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