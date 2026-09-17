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«No todo el mundo vuelve» - Gavi hace una sincera confesión sobre su lesión después de que el Barcelona marcara siete goles
El despiadado Barcelona firma un inicio histórico
Gavi regresó tras una reciente baja por lesión en la contundente y dramática victoria por 7-2 del FC Barcelona sobre el Racing Santander en el Camp Nou. Un hat-trick de Raphinha, junto a los goles de João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal y un tanto en propia puerta, aseguró un resultado rotundo en medio de una lluvia torrencial.
La victoria marcó un momento histórico para el club catalán, que ganó sus primeros siete partidos de la temporada en todas las competiciones.
Se mantiene con firmeza en lo más alto de la clasificación de LaLiga con un pleno de seis victorias en seis partidos, en los que ha marcado 33 goles.
- NurPhoto
Gavi elogia la temprana efectividad de cara a puerta
Tras entrar en los compases finales del partido, Gavi elogió la incansable ética de trabajo de la plantilla y su letal eficacia de cara a portería. El centrocampista de 22 años subrayó la importancia de mantener la intensidad a lo largo de una campaña exigente.
Señaló que transformar las ocasiones tempranas en goles ha convertido al Barcelona en una fuerza dominante.
«La verdad es que lo estamos haciendo muy bien», dijo Gavi. «Marcamos goles muy rápido y, si tenemos dos o tres ocasiones, entran. Mantener este ritmo es lo importante porque la temporada es muy larga».
Un centrocampista se sincera sobre sus problemas con las lesiones
El canterano de La Masia expresó su satisfacción personal por haber vuelto a estar en plenitud física tras un periodo complicado marcado por graves lesiones de rodilla. A pesar del contratiempo al inicio de la temporada, Gavi ha seguido teniendo protagonismo en partidos importantes a las órdenes del entrenador.
Reconoció los obstáculos físicos y mentales necesarios para recuperar el rendimiento al máximo nivel.
«Estos últimos años han sido difíciles para mí porque he tenido algunas lesiones muy graves», añadió Gavi. «No todo el mundo vuelve a jugar a este nivel como lo he hecho yo. Es muy difícil cuando tienes lesiones de rodilla, pero he jugado partidos importantes con el entrenador».
- AgenciaLOF
El Barcelona se centra en mantener la perfección
El Barcelona centra ahora su atención en mantener su impulso de récord en los próximos partidos. Tras haber firmado el mejor inicio de una campaña en la historia del club, el conjunto azulgrana aspira a ampliar su ventaja en lo más alto de la clasificación.
El regreso de Gavi aporta una profundidad vital en el centro del campo mientras la plantilla afronta un calendario cargado.
El equipo continúa su campaña decidido a luchar por más títulos en todos los frentes.
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