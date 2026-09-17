Gavi regresó tras una reciente baja por lesión en la contundente y dramática victoria por 7-2 del FC Barcelona sobre el Racing Santander en el Camp Nou. Un hat-trick de Raphinha, junto a los goles de João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal y un tanto en propia puerta, aseguró un resultado rotundo en medio de una lluvia torrencial.

La victoria marcó un momento histórico para el club catalán, que ganó sus primeros siete partidos de la temporada en todas las competiciones.

Se mantiene con firmeza en lo más alto de la clasificación de LaLiga con un pleno de seis victorias en seis partidos, en los que ha marcado 33 goles.