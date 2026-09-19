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«¡No tienen rivales!» - Radja Nainggolan hace una audaz predicción sobre el Inter antes del duelo contra la Roma
Nainggolan señala al Inter como favorito para la prueba del Olímpico
Según La Gazzetta dello Sport, el excentrocampista del Inter y de la Roma Radja Nainggolan analizó el próximo duelo de la Serie A entre la Roma y el Inter de Milán, y señaló a los campeones visitantes como el claro equipo a batir en la lucha por el título. Destacó la profundidad de la plantilla de Cristian Chivu y su reciente experiencia en finales europeas como factores decisivos.
Sin embargo, el exinternacional belga insistió en que el partido sirve como la prueba definitiva para el equipo en evolución de Gian Piero Gasperini.
"El Inter hoy es un equipo bien construido, ha llegado a dos finales de la Champions League y tiene recambios importantes", afirmó Nainggolan en una entrevista publicada por La Gazzetta dello Sport. "El Scudetto que ganó el Napoli hace dos temporadas lo perdió el Inter, en mi opinión. Hoy no tiene rivales, pero respetar al rival no significa no atacar".
- Getty Images Sport
La presión sobre el portero y la amenaza de Dybala, en el punto de mira
Nainggolan señaló que la solidez defensiva y el estado de forma de los porteros serán elementos clave que podrían decantar el partido en el Stadio Olimpico. Elogió la regularidad de Mile Svilar en la Roma, al tiempo que advirtió de que el guardameta del Inter Josep Martinez afronta una presión enorme como titular en su primera temporada tras errores recientes.
El centrocampista también señaló a Paulo Dybala como el jugador con más capacidad para decidir el duelo a favor de los locales.
«Svilar lo hizo muy bien el año pasado y lo está confirmando, mientras que Martinez está en su primer año como titular y se nota la presión», señaló Nainggolan. «Dybala puede marcar la diferencia en estos partidos, es un jugador fantástico».
Los dilemas defensivos a los que se enfrenta Gasperini ante Lautaro
Al abordar el planteamiento táctico de Gasperini, Nainggolan instó al técnico de la Roma a priorizar la solidez defensiva al elegir a un central para marcar al capitán del Inter, Lautaro Martínez. Advirtió contra asumir riesgos con opciones poco contrastadas en partidos de este calibre.
El belga también elogió la evolución táctica de la Roma y destacó las incorporaciones al ataque de Gianluca Mancini como un arma clave.
«¿Ndicka o Balerdi? Todos los defensas de la Roma están rindiendo, pero para un partido como este y contra un rival tan fuerte, poner a Balerdi puede ser arriesgado», explicó Nainggolan. «Yo jugaría con los que ofrecen más estabilidad».
- aal.photo
El cariño persistente por Roma, telón de fondo de un duelo de alto voltaje
Aunque se centró principalmente en la batalla táctica, Nainggolan admitió que su duradera conexión emocional con la Roma hace que ver estos partidos sea especial. El centrocampista del Patro Eisden recordó cómo las mentiras de los dirigentes del club forzaron su salida al Inter en 2018, pese a haber rechazado anteriormente ofertas del Chelsea y de China para quedarse.
Expresó su admiración por el estilo ofensivo de Gasperini y señaló que le habría encantado jugar junto al delantero Donyell Malen en el sistema actual.
El próximo choque promete mucha emoción, ya que la Roma busca romper sus límites del pasado ante el líder de la liga.
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