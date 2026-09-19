Según La Gazzetta dello Sport, el excentrocampista del Inter y de la Roma Radja Nainggolan analizó el próximo duelo de la Serie A entre la Roma y el Inter de Milán, y señaló a los campeones visitantes como el claro equipo a batir en la lucha por el título. Destacó la profundidad de la plantilla de Cristian Chivu y su reciente experiencia en finales europeas como factores decisivos.

Sin embargo, el exinternacional belga insistió en que el partido sirve como la prueba definitiva para el equipo en evolución de Gian Piero Gasperini.

"El Inter hoy es un equipo bien construido, ha llegado a dos finales de la Champions League y tiene recambios importantes", afirmó Nainggolan en una entrevista publicada por La Gazzetta dello Sport. "El Scudetto que ganó el Napoli hace dos temporadas lo perdió el Inter, en mi opinión. Hoy no tiene rivales, pero respetar al rival no significa no atacar".