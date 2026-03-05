Getty Images Sport
«No tienen nada de bonito»: Alan Pardew destroza al Arsenal y el exentrenador del West Ham afirma que el título de la Premier League de los Gunners «vendría con un asterisco»
El Arsenal se acerca al título de la Premier League
La victoria en el Amex Stadium, asegurada por un temprano gol de Bukayo Saka, se definió por la resistencia defensiva y lo que los críticos denominan «artes oscuras». El Arsenal solo logró dos tiros a puerta contra los Seagulls y registró una precisión en los pases del 70,9 %, la más baja en más de cinco años. Con el empate a 2-2 del Manchester City contra el Nottingham Forest, el título está firmemente en manos de los Gunners, pero su enfoque se ha convertido en un tema de debate.
«No hay nada bonito» en la victoria del Arsenal.
En declaraciones a talkSPORT, Pardew criticó al actual líder de la liga por depender en gran medida de las tácticas. «Cuando los veo con mi mentalidad de entrenador de fútbol, son muy profesionales. Hacen todo lo posible para ganar», señaló. Continuó sugiriendo que el estilo pragmático de los Gunners merece una advertencia en los libros de historia si levantan el trofeo en mayo. «Habrá un asterisco junto a su nombre porque solo hay que mirarlos... y decir que es solo una exhibición funcional. Son buenos, son fuertes, son poderosos. Pero no hay nada bello en ellos. Esa es la verdad».
Hurzeler se enfurece por las artes oscuras
El entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, se hizo eco de la frustración de Pardew y acusó al Arsenal de perder tiempo de forma cínica, lo que arruinó deliberadamente el ritmo del partido. Lamentando que «solo un equipo intentara jugar al fútbol», explicó: «Creo que intentamos jugar al fútbol y eso es lo que defendemos. No es fácil entrar en ritmo con un rival que solo intenta perder tiempo... Hoy solo ha habido un equipo que ha intentado jugar al fútbol. Creo que las estadísticas nunca mienten. Solo hemos concedido un tiro a puerta. No hemos sido tan efectivos. En el último tercio del campo deberíamos haber creado más ocasiones».
Cuando se le preguntó por los comentarios de Pardew sobre el «asterisco», Hurzeler prefirió centrarse en la evolución de su propio equipo, al tiempo que señaló que, a ojos del público, los fines del Arsenal probablemente justificarían los medios. «Creo que cada uno debe juzgar por sí mismo», afirmó. «No quiero perder demasiado tiempo hablando del Arsenal porque ya he expresado mi opinión, así que veamos cómo van los próximos nueve partidos».
El Arsenal suma 10 victorias por un solo gol de diferencia.
A pesar de las críticas estéticas, Arteta ha construido sin lugar a dudas una máquina ganadora muy eficaz. Los Gunners han ganado 10 partidos de la Premier League por un solo gol esta temporada y cuentan con 14 partidos sin encajar goles, su mejor registro defensivo en esta fase en 20 años. Esta solidez defensiva les permitió incluso sobrevivir a la pérdida por lesión de William Saliba antes del partido contra el Brighton. Mientras los rivales y los expertos debaten si los resultados deben prevalecer sobre el estilo, la prioridad del Arsenal está clara. La belleza para el equipo del norte de Londres estará sin duda en levantar el trofeo en mayo, independientemente de cómo lo consigan.
