El Al-Ahli entró en una nueva etapa con la contratación oficial del neerlandés Marino Pusic, que dirigirá al equipo como sucesor del alemán Matthias Jaissle, quien comandó al club en las últimas tres temporadas.
Y pese a que el nombre no fue el más comentado en los últimos días, su elección no llegó de la nada, sino que parece basarse en una visión técnica clara que va más allá de la simple búsqueda de un nuevo entrenador antes del inicio de la temporada.
Existen numerosos aspectos que llevaron al Al-Ahli a tomar esa decisión, así que hablemos de ese fichaje desde un ángulo analítico y con una buena lectura del panorama dentro de la casa del Al-Ahli.