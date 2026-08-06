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No tiene una varita mágica: ¿por qué el Al-Ahly optó por fichar a Posecki?

M. Pusic
Al Ahli
1ª División
M. Jaissle
FEATURES
Países Bajos
Arabia Saudí
Alemania

¡Una apuesta peligrosa!

El Al-Ahli entró en una nueva etapa con la contratación oficial del neerlandés Marino Pusic, quien dirigirá al equipo como sucesor del alemán Matthias Jaissle, que estuvo al frente del conjunto durante las tres últimas temporadas.

Y aunque el nombre no fue el más comentado en los últimos días, su elección no llegó de la nada, sino que parece basarse en una visión técnica clara que va más allá de la simple búsqueda de un nuevo entrenador antes del inicio de la temporada.

Existen numerosos aspectos que llevaron al Al-Ahli a tomar esa decisión, así que hablemos de ese fichaje desde una perspectiva analítica y con una buena lectura del panorama dentro de la casa del Al-Ahli.


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    Dificultad del calendario

    El Al-Ahli no tenía el lujo de esperar demasiado tras la salida de Jaissle, especialmente con la cercanía del inicio de la nueva temporada, lo que hizo que el factor tiempo jugara un papel importante a la hora de definir la identidad del nuevo entrenador.

    Lee también: un sustituto fuera de lo común: ¡el Al-Ahli saudí ficha a Pošić en un movimiento sorpresa!

    Y es que hablar de atraer a un entrenador de primer nivel en Europa no era tarea fácil, ya que la mayoría de los grandes nombres estaban ligados a contratos con sus clubes, o prefieren iniciar un nuevo proyecto desde la pretemporada, y no pocos días antes del comienzo de las competiciones.

    Además, los entrenadores de peso ponen numerosas condiciones antes de aceptar cualquier proyecto, entre las más destacadas la participación en el apartado de los fichajes, la elección del cuerpo técnico y el programa de preparación, cuestiones que el Al-Ahli no tenía el lujo de poder ejecutar en este momento, por lo que la opción de Pošić llegó por ser el entrenador más preparado para asumir la tarea de inmediato.

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  • Un estilo cercano a la escuela de Jaissle

    Una de las principales razones que llevaron al Al-Ahli a fichar a Bosic radica en la similitud de su filosofía técnica con el enfoque al que el equipo se había acostumbrado durante los últimos años.

    El técnico neerlandés se apoya en un fútbol ofensivo, la presión alta y la flexibilidad táctica, con atención a la posesión y a la transición rápida, elementos que forjaron la identidad del Al-Ahli bajo la dirección de Matthias Jaissle, y con los que el equipo cosechó grandes éxitos tanto a nivel local como continental.

    Por ello, la directiva del Al-Ahli considera que los jugadores no necesitarán un cambio radical en su estilo dentro del campo, sino que la tarea principal del nuevo cuerpo técnico será desarrollar las ideas ya existentes, y no derribarlas para empezar de cero, algo que podría otorgar al equipo una mayor estabilidad técnica de cara al inicio de la temporada.

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    La verdadera apuesta comienza dentro del campo

    Pese a que Posecki cuenta con una buena trayectoria como entrenador, su éxito con el Al-Ahly no se medirá por lo que logró en sus etapas anteriores, sino por lo que ofrezca con "el elegante" durante el próximo periodo.

    El mayor desafío para el nuevo técnico consiste en dirigir a un equipo acostumbrado a competir por los títulos, que cuenta con un grupo de estrellas de quienes la afición espera que sigan cosechando trofeos, algo que eleva el listón de las expectativas desde el primer día.

    Por lo tanto, la verdadera apuesta se mantiene dentro del terreno de juego, porque los nombres por sí solos no fabrican el éxito, y además ningún entrenador posee una varita mágica; por mucha experiencia que tenga, necesita tiempo, apoyo y estabilidad para imponer su personalidad y traducir sus ideas en resultados, y eso será lo que determine si la elección de Posecki fue un paso meditado o una aventura impuesta por las circunstancias.

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