El Al-Ahli entró en una nueva etapa con la contratación oficial del neerlandés Marino Pusic, quien dirigirá al equipo como sucesor del alemán Matthias Jaissle, que estuvo al frente del conjunto durante las tres últimas temporadas.

Y aunque el nombre no fue el más comentado en los últimos días, su elección no llegó de la nada, sino que parece basarse en una visión técnica clara que va más allá de la simple búsqueda de un nuevo entrenador antes del inicio de la temporada.

Existen numerosos aspectos que llevaron al Al-Ahli a tomar esa decisión, así que hablemos de ese fichaje desde una perspectiva analítica y con una buena lectura del panorama dentro de la casa del Al-Ahli.



